Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Илья Кенигштейн
65 млн украинцев. Кто они?
Иван Примаченко
Каждый из нас. Что сказал Зеленский?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

За 30 минут. В сервисном центре МВД рассказали о процедуре замены водительских прав

Вчера, 12:07
2216
Цей матеріал також доступний українською
За 30 минут. В сервисном центре МВД рассказали о процедуре замены водительских прав - фото

МВД

Записаться на прием можно через сервис электронной очереди

Восстановить утерянное или украденное водительское удостоверение можно в течение 30 минут в любом сервисном центре МВД.

Об этом рассказал начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Для восстановления утраченного удостоверения необходимо предъявить паспорт, идентификационный код и медицинскую справку.

При краже документов необходимо дополнительно написать заявление в полицию и предоставить справку от правоохранителей.

По словам Криклия, в ближайшее время медицинские справки переведут в электронную форму.

При подаче также не нужно никаких экзаменационных листов и фотографий — вся информация есть в реестре, а фото в сервисном центре делают бесплатно на месте.

Предварительно можно записаться в электронную очередь.

Теги:   Восстановление Водительские права МВД Украины Сервисный центр

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Вчера, 13:54

img
Команда Зеленского назвала оптимальную дату досрочных выборов в Раду
Политика

Вчера, 20:39

img
Идеолог партии Слуга народа и куратор диджитал-кампании стали советниками президента
Экономика

Вчера, 09:51

img
Миссия МВФ начала работу в Украине

ТОП 3

События

Вчера, 08:03

img
Даже если все меняется. Известные предприниматели и СЕО — о принципах бизнеса, которые ведут к успеху
8245
События

Вчера, 13:52

img
Давай поиграем? В Крыму на мурале с Путиным неизвестные оставили провокационное послание для ФСБ
7982
События

20 мая, 15:55

img
Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости с правом залога в размере 20 млн грн
7835