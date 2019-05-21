За 30 минут. В сервисном центре МВД рассказали о процедуре замены водительских прав Вчера, 12:07 2216 Цей матеріал також доступний українською МВД Записаться на прием можно через сервис электронной очереди МВД

Восстановить утерянное или украденное водительское удостоверение можно в течение 30 минут в любом сервисном центре МВД.

Об этом рассказал начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Для восстановления утраченного удостоверения необходимо предъявить паспорт, идентификационный код и медицинскую справку.

При краже документов необходимо дополнительно написать заявление в полицию и предоставить справку от правоохранителей.

По словам Криклия, в ближайшее время медицинские справки переведут в электронную форму.

При подаче также не нужно никаких экзаменационных листов и фотографий — вся информация есть в реестре, а фото в сервисном центре делают бесплатно на месте.

Предварительно можно записаться в электронную очередь.