За 30 минут. В сервисном центре МВД рассказали о процедуре замены водительских прав
Восстановить утерянное или украденное водительское удостоверение можно в течение 30 минут в любом сервисном центре МВД.
Об этом рассказал начальник главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.
Для восстановления утраченного удостоверения необходимо предъявить паспорт, идентификационный код и медицинскую справку.
При краже документов необходимо дополнительно написать заявление в полицию и предоставить справку от правоохранителей.
По словам Криклия, в ближайшее время медицинские справки переведут в электронную форму.
При подаче также не нужно никаких экзаменационных листов и фотографий — вся информация есть в реестре, а фото в сервисном центре делают бесплатно на месте.
Предварительно можно записаться в электронную очередь.