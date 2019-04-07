Наталья Кадя
Полезная привычка. Как "спасибо" конвертируется в прибыль и деньги
Зоя Казанжи
А я хочу, чтобы победил Зеленский
Евгений Уткин
Footbinding. Украинская версия
Ярослав Грицак
Осторожно: рыбораки!
Спецтема: Выборы президента Украины

Видеофиксация практического экзамена и электронный журнал посещений. В Украине изменились правила выдачи водительского удостоверения

Сегодня, 15:10
917
Цей матеріал також доступний українською
Видеофиксация практического экзамена и электронный журнал посещений. В Украине изменились правила выдачи водительского удостоверения - фото

hsc.gov.ua

В каждом экзаменационном авто будет устанавливаться оборудование для видеозаписи

Кабинет министров Украины внес изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитации автошкол.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.

Главными нововведениями являются:

Введение видеофиксации процессов сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения и навыков управления транспортными средствами. Поэтому в каждом экзаменационном авто будет устанавливаться оборудование для видеозаписи процесса сдачи практического экзамена.

Станет невозможной сдача теоретического экзамена в одном территориальном сервисном центре МВД, а практического - в другом.

Сокращен до 2-х лет (был 5 лет) срок действия полученного в автошколе Свидетельства об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств.

Станет невозможным получение или обмен водительского удостоверения без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность.

"Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет осуществляться практическое занятие", - говорится в сообщении.

Нормативными изменениями также предусмотрено, что все выпускники, окончившие обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

На внедрение нововведений отведено полгода.

Теги:   Водительские права МВД Украины Кабмин ПДД Автошколы

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Футбол

Сегодня, 00:09

img
Бавария разгромила Дортмунд и стала лидером чемпионата Германии
События

Сегодня, 11:19

img
Смертельное ДТП в Харькове: правозащитники показали тюремную камеру Зайцевой
Геополитика

Сегодня, 00:45

img
Тереза Мэй заявила, что Brexit "ускользает из рук"

ТОП 3

События

Сегодня, 18:06

img
Киевлянин обратился к Зеленскому с гранатометом в руках - фото, видео
9094
События

Сегодня, 11:19

img
Смертельное ДТП в Харькове: правозащитники показали тюремную камеру Зайцевой
4927
События

Сегодня, 05:00

img
В Киевской области произошел пожар на складе Новой почты
4897