Видеофиксация практического экзамена и электронный журнал посещений. В Украине изменились правила выдачи водительского удостоверения Сегодня, 15:10 917 Цей матеріал також доступний українською hsc.gov.ua В каждом экзаменационном авто будет устанавливаться оборудование для видеозаписи hsc.gov.ua

Кабинет министров Украины внес изменения в ряд постановлений, связанных с порядком выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей, а также аккредитации автошкол.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.

Главными нововведениями являются:

Введение видеофиксации процессов сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения и навыков управления транспортными средствами. Поэтому в каждом экзаменационном авто будет устанавливаться оборудование для видеозаписи процесса сдачи практического экзамена.

Станет невозможной сдача теоретического экзамена в одном территориальном сервисном центре МВД, а практического - в другом.

Сокращен до 2-х лет (был 5 лет) срок действия полученного в автошколе Свидетельства об окончании учебного заведения по подготовке водителей транспортных средств.

Станет невозможным получение или обмен водительского удостоверения без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность.

"Преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также транспортное средство, на котором будет осуществляться практическое занятие", - говорится в сообщении.

Нормативными изменениями также предусмотрено, что все выпускники, окончившие обучение по подготовке водителей в учреждениях профессионально-технического образования, будут допущены к сдаче экзаменов без дополнительного обучения в автошколе.

На внедрение нововведений отведено полгода.