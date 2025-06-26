«Чтобы работали и в дождь, и в снег». Главред Defense Express рассказал, сколько Украине нужно дронов, которые перехватывают шахеды

Зенитный дрон, предназначенный для сбивания российских дронов-камикадзе, будет стоить дешевле, чем шахед, Украине значительно проще наладить их производство по сравнению с зенитными ракетами. О важнейшем направлении развития ПВО в эфире Radio NV рассказал главный редактор проекта Defense Express Олег Катков.

«Зенитный дрон — это то, что Украина может производить самостоятельно. Мы не можем, очевидно, делать соответствующее количество зенитных ракет, мы не можем, очевидно, делать снаряды с программируемым подрывом для зенитных артиллерийских систем, но мы можем делать дроны. И дроном можно сбивать шахеды», — убежден он.

Катков напомнил: благодаря взлому российской документации стало известно, что в 2023 году одна единица дрона типа Shahed обходилась РФ примерно в 200 тысяч долларов, а сейчас, по его мнению, она еще дороже. В то же время враг может производить почти сотню шахедов в сутки.

При этом страна-агрессор увеличила вес боевой части дрона-камикадзе, и если к цели прорывается пять шахедов, это эквивалент одной крылатой ракеты, отметил эксперт.

«Зенитные дроны — это то, что позволит сбивать их средством, которое будет значительно дешевле, чем тот самый шахед. Зенитный дрон — очень сложное изделие должно быть, потому что надо обеспечить и всесуточность, и всепогодность, и возможность поражения роя. Там должно быть машинное зрение или другая система самонаведения на цель. Потому что иначе возникнет ситуация, когда один оператор управляет одним зенитным дроном, и у него один шанс сбить один шахед. Если он промахнулся — то все, шахед пролетел», — пояснил Катков.

По его словам, надо, чтобы «зенитные дроны работали и в дождь, и в снег, и в туман, потому что шахеды летают и в снег, и в дождь, и в туман, и ночью».

Украина сможет производить несколько сотен дронов-перехватчиков в сутки, предположил редактор Defense Express. Но даже если эффективность перехватов достигнет 95%, все равно будут попадания шахедов, добавил он.

С 2024 года Украина разрабатывает дешевые и эффективные беспилотники, которые должны заменить дорогие зенитные ракеты для перехвата небыстрых и малогабаритных целей во время российских атак.

Отдельный полк беспилотных систем Nemesis сообщал, что экспериментальные украинские дроны-перехватчики с марта 2025 года начали сбивать стратегические ударные дроны РФ типа Shahed.

В мае 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел активнее сотрудничать с партнерами для финансирования производства дронов, которые способны сбивать российские беспилотники.