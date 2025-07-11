Командир роты наземных роботизированных систем 93-й ОМБр Александр с позывным Электрик рассказал в совместном проекте Radio NV и Сухопутных войск о своем пути от снайпера до оператора наземными роботами, которые штурмуют позиции россиян , эвакуируют раненых и помогают строить фортификации, а также о попытках РФ скопировать наш успешный опыт.

— Вы были на войне еще с 2015 по 2019 года. Тогда, собственно, были времена АТО и ООС. Вернулись в армию уже во время полномасштабной войны. Во времена АТО-ООС работали как снайпер-разведчик, сейчас взялись за роботизированные системы. Как происходила эта ваша эволюция?

Реклама

— Жизнь заставила, война научила. Актуальным при АТО/ООС, наиболее эффективным, был снайпинг. И поэтому работал преимущественно с тем, что было эффективным.

В начале полномасштабного [вторжения РФ] также еще работал, но где-то в конце 2022 года, после почти каждого выхода с винтовкой, получая в ответ минимум два боекомплекта от танка, понял, что я что-то делаю в той жизни не так, и начал активно заниматься дронами.

И после того, когда перешел на дроны, понял, что все навыки снайпинга при применении в сочетании с дронами показывают эффективность в 100 раз выше обычной стандартной работы с винтовкой. Начали активно работать в этом направлении.

Хотя первое применение, первая работа с БпЛА была где-то еще в 2016-м, даже в 2015-м году. Тогда оно себя настолько не проявило, а просто было перспективным.