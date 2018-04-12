К лету в Киеве откроют 13 пляжей

В летнюю пору в Киеве будет работать несколько пляжей и зон отдыха

Пресс-служба Киевской городской государственной администрации сообщает, что к летнему сезону в Киеве откроют 13 пляжей и 17 зон отдыха у водных объектов.

В Днепровском районе будет работать девять пляжей: Молодежный, Венеция, Передмостная Слобідка, Золотой, Детский, Радуга, Тельбин, Центральный, Радуга и четыре зоны отдыха Довбычка, Лесная, Русановская коса, Березняки.

В Оболонском районе будет функционировать два пляжа: Вербный, Пуща-Водица и пять зон отдыха: Верхняя, Наталка, Редьчина, Била, Городская.

В Деснянском районе обустроены пляж Черторой и зоны отдыха Троещина, Алмазная.

В Голосеевском районе действует пляж Галерный.

В Дарницком районе будут работать зоны отдыха: Осокорки и Солнечная, в Святошинском зона отдыха Святошин, в Подольском: Голубая, Синеозерная, и Соломенском: Совская балка.

Ранее сообщалось, что в Киеве открылась смотровая площадка на высоте 91 метр.