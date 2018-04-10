Подняться на смотровую площадку можно только в сопровождении инструктора

На монументе Родина-мать, которая является частью Киевского национального музея Второй мировой войны в Киеве, открылась смотровая площадка на высоте 91 метр.

Развлечение под названием Экстрим является аттракционом для любителей адреналина. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Посещение экстремальной высоты происходить при условии хорошей погоды (без ветра и температура 5-30 градусов тепла), также подъем возможен только в сопровождении инструктора. Наверх туристов доставляет лифт.

Гигантская статуя также содержит вторую смотровую площадку на высоте более 30 метров (подножие). Однако на данный момент его закрыли из-за ремонта с 10 до 13 апреля.

Напомним, советский герб на монументе Родина-мать в Киеве сложно убрать, как того требует закон о декоммунизации.

По словам инженеров Института стальных конструкций имени Шимановского, Родина-мать внутри пустая. Если вырезать шестиметровый советский герб со щита - нарушится геометрия монумента, образуется большая дыра и в конструкции будет гулять ветер. Поэтому после демонтажа нужно будет заменить герб другим элементом.

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