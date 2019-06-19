В Киеве полностью перекроют движение на проспекте Победы в районе Шулявки Сегодня, 17:16 Цей матеріал також доступний українською НВ В КГГА предупредили об ограничениях на проспекте Победы НВ

В воскресение, 23 июня с 01:00 до 12:00 полностью ограничат движение транспорта по столичному проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Из-за начала монтажа металлоконструкций нового Шулявского путепровода, 23 июня запланирована их перевозка через проспект Победы.

Напомним, 16 марта в Киеве перекрыли движение транспорта по Шулявскому путепроводу — на этом объекте начнется давно запланированный ремонт.

Результатом одного из крупнейших инфраструктурных проектов столицы должен стать сооружение современной развязки. Пока же киевлянам в течение многих месяцев — минимум до конца года — придется пользоваться объездным маршрутам.

Реконструкция Шулявского путепровода, как писал ранее журнал НВ, предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера — моста с тремя съездами. Как ожидается, его пропускная транспортная способность будет на 20% превышать возможности нынешнего моста.