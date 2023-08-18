Медики достали из тела военного хвостовик мины — фото 18 августа, 17:27 Медики успешно достали из тела военнослужащего хвостовик мины (Фото:Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook)

Военные врачи достали из тела защитника Украины хвостовик мины. Об этом сообщило Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook в пятницу, 18 августа.

Врачи в одном из прифронтовых госпиталей во время дообследования обнаружили в теле раненого бойца предмет, похожий по контурам на хвостовик мины. На место вызвали саперов, и те подтвердили, что предмет можно достать безопасно.



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В Командовании рассказали, что пациент сейчас стабилен, его готовят к дальнейшей эвакуации и реабилитации. Медицинские силы также опубликовали фото хвостовика мины в теле бойца и в руках у врачей после операции.

Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В феврале медики удалили из тела военнослужащего боевую часть гранаты ВОГ.