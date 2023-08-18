Медики достали из тела военного хвостовик мины — фото

18 августа, 17:27
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Медики успешно достали из тела военнослужащего хвостовик мины (Фото:Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook)

Медики успешно достали из тела военнослужащего хвостовик мины (Фото:Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook)

Военные врачи достали из тела защитника Украины хвостовик мины. Об этом сообщило Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook в пятницу, 18 августа.

Врачи в одном из прифронтовых госпиталей во время дообследования обнаружили в теле раненого бойца предмет, похожий по контурам на хвостовик мины. На место вызвали саперов, и те подтвердили, что предмет можно достать безопасно.

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В Командовании рассказали, что пациент сейчас стабилен, его готовят к дальнейшей эвакуации и реабилитации. Медицинские силы также опубликовали фото хвостовика мины в теле бойца и в руках у врачей после операции.

Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook
Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook
Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

В феврале медики удалили из тела военнослужащего боевую часть гранаты ВОГ.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная медицина Хирургическая операция Военный медик Медики Врачи Война России против Украины

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