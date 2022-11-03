Из Марьинки эвакуировали всех жителей

3 ноября, 23:55
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Правоохранители проводят эвакуацию в Донецкой области (Фото:Нацполиция)

Правоохранители проводят эвакуацию в Донецкой области (Фото:Нацполиция)

Из города Марьинка Донецкой области, который ежедневно находится под вражескими обстрелами, удалось эвакуировать всех жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В населенном пункте нет ни одного уцелевшего здания. В соседней Красногоровке, которая также каждый день подвергается обстрелам, остаются 800 жителей.

Видео дня

Полиция опубликовала видео работы подразделения Белый ангел, которое помогает эвакуировать людей из-под обстрелов. Во время очередного рейса в Красногоровку правоохранители эвакуировали тяжелобольную женщину с подозрением на инсульт, раненого мужчину и пожилую жительницу, которая решила выехать в безопасный регион.

https://www.youtube.com/watch?v=BiaQ6JsdjI0

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 2 ноября сказал, что в Донецкой области идут самые ожесточенные бои, защитники Украины каждый день отражают десятки российских атак.

https://www.youtube.com/watch?v=oQnoEGSzKWM
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Эвакуация Марьинка Война России против Украины

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