Из Марьинки эвакуировали всех жителей 3 ноября, 23:55 Правоохранители проводят эвакуацию в Донецкой области (Фото:Нацполиция)

Из города Марьинка Донецкой области, который ежедневно находится под вражескими обстрелами, удалось эвакуировать всех жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В населенном пункте нет ни одного уцелевшего здания. В соседней Красногоровке, которая также каждый день подвергается обстрелам, остаются 800 жителей.

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Полиция опубликовала видео работы подразделения Белый ангел, которое помогает эвакуировать людей из-под обстрелов. Во время очередного рейса в Красногоровку правоохранители эвакуировали тяжелобольную женщину с подозрением на инсульт, раненого мужчину и пожилую жительницу, которая решила выехать в безопасный регион.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 2 ноября сказал, что в Донецкой области идут самые ожесточенные бои, защитники Украины каждый день отражают десятки российских атак.

