Российские войска не могут прорвать оборону ВСУ на Бахмутском направлении и уничтожают города — ОВА 3 ноября, 00:48 Последствия российского удара в Бахмуте, 1 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Бахмутское направление — одно из самых напряженных на фронте, российские оккупанты не могут прорвать оборону защитников Украины и уничтожают населенные пункты.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона в среду, 2 ноября.



Кириленко сообщил, что Бахмут очень сильно поврежден, а цель россиян в Донецкой области — «стереть [населенные пункты] с лица земли, потому что другое ему не удается».

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«Линия фронта фактически круглосуточно под обстрелами. Торецк не является исключением, потому что фактически находится на линии фронта. Обстреливаются как медицинские, учебные заведения, так и жилые дома, электроподстанции…», — сказал он.

Глава ОВА добавил, что российские оккупанты используют для обстрелов тяжелую и дальнобойную артиллерию и реактивные системы залпового огня, а для ударов по более удаленным населенным пунктам — ракеты и зенитно-ракетные системы С-300: «Нет ни одного уцелевшего дома в Авдеевке, Марьинке, Красногоровке, ближе, где линия фронта подходит к Курахово. Селидовская громада тоже страдает… Враг лупит, используя все виды вооружения».

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 2 ноября сказал, что в Донецкой области идут самые ожесточенные бои, защитники Украины каждый день отражают десятки российских атак.

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