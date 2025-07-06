В ближайшие месяцы российские войска, вероятно, будут пытаться взять в кольцо город Покровск и обойти с запада укрепленную оборонительную линию ВСУ в Донецкой области. Недавно российская армия продвинулась на северо-восток от Покровска и, вероятно, планирует продолжить наступление в направлении города Доброполье.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 5 июля.

Геолокационные видео, опубликованные 4 июля, свидетельствуют о том, что российские войска захватили населенные пункты Коптево и Шевченко Первое и вышли на юго-восточные окраины села Разино.

По словам экспертов, оккупанты пытаются продвинуться на северо-восток от Покровска и сосредоточили усилия вдоль трассы Т-0504, которая соединяет Покровск и Константиновку. Такие действия фиксируются с начала 2025 года.

В отчете отмечается, что командование РФ, вероятно, планирует использовать выступ между Покровском и Торецком, чтобы охватить Покровск с севера и северо-востока, или обойти оборону ВСУ возле Константиновки с юго-запада и запада.

Российские подразделения, участвующие в этих наступлениях, были переброшены в район к востоку от Покровска еще в феврале-марте 2025 года для усиления ударной группировки, пишет ISW.

Украинский военный аналитик Константин Машовец сообщил 3 июля, что российские войска 39-й мотострелковой бригады и 150-й мотострелковой дивизии сейчас ведут боевые действия возле населенных пунктов Новоторецкое (к северу от Разино) и Новоэкономическое (к югу от Разино). Ранее, в июне 2025 года, эти подразделения захватили село Малиновка, а недавно — Коптево. Все эти населенные пункты расположены к северо-востоку от Покровска.

Также эксперт отметил, что неподалеку, в том же направлении, действуют подразделения 110-й мотострелковой бригады, которая ранее входила в состав 1-го армейского корпуса так называемой «ДНР», а сейчас подчиняется Южному военному округу РФ.

Аналитики ISW сообщили, что украинские войска наносят потери российским подразделениям, которые действуют вблизи села Разино. В то же время пока непонятно, планирует ли российское командование использовать именно эти силы для дальнейшего наступления на север и запад от села, или же перебросит туда дополнительные войска.

Инфографика: DeepState

Отмечается, что для продолжения наступления к западу от Разино российским войскам придется переправиться через реку Казенный Торец, что может затруднить продвижение, в частности из-за уровня воды.

Продвижение войск РФ на запад и северо-запад от Разино напрямую связано с попытками окружить Покровск и Мирноград — цели, которых российская армия пытается достичь уже более полутора лет, пишет ISW.

В отчете ISW отмечается, что еще в декабре 2024 года аналитики предполагали: для того, чтобы окружить Покровск с северо-востока, российские войска должны продвинуться в направлении Родинского, которое расположено к западу от села Разино. И последние действия россиян в районе Разино, по оценкам аналитиков, подтверждают этот прогноз.

В то же время командир батальона артиллерийской разведки Нацгвардии Украины, который работает в районе Покровска, сообщил 5 июля, что российские войска сейчас активно наступают в районе между населенными пунктами Малиновка, Новооленовка и Попов Яр (направление на северо-восток от Покровска). По его словам, оккупанты пытаются перерезать пути снабжения украинских войск в Мирноград и самого Покровска. Для атак они часто используют мотоциклы и багги.

Аналитики ISW сообщают, что с конца 2024 года российские войска имеют трудности с наступлением на юго-восток, юг и юго-запад от Покровска. Основной причиной этого является активная работа украинских дронов. Начиная с января 2025 года, ситуация на этих направлениях почти не изменилась — россияне не смогли продвинуться.

По мнению экспертов, российское командование, вероятно, сейчас сосредотачивает свои усилия на продвижении на северо-восток от Покровска, чтобы закрепиться в районе Родинского. Это позволило бы либо напрямую атаковать Покровск, либо двигаться в направлении Новоалександровки, чтобы перерезать трассу М-30 между Покровском и Павлоградом. В таком случае украинские силы могут оказаться под угрозой окружения и вынуждены будут отступить.

Также в ISW предполагают, что российские войска могут попытаться продвинуться на север от Удачного или Котлино — сел, расположенных к юго-западу от Покровска, чтобы перерезать трассу М-30. Но для этого им придется прорвать украинскую оборону в этом районе, что, как отмечают эксперты, пока маловероятно.

Аналитики считают, что если российские войска продолжат движение в сторону Доброполья, это будет означать, что они решили не атаковать украинские укрепления напрямую, а вместо этого хотят обойти их с запада. Таким образом они пытаются заставить украинских защитников отступить, угрожая окружением.

В Институте изучения войны отмечают, что россияне до сих пор не смогли продвинуться из Торецка, а также не достигли значительных успехов в направлении Часова Яра или к северу от водохранилища Клебан-Бык. Поэтому им не удалось реализовать первоначальный план наступления на Константиновку и другие укрепленные украинские позиции.

Поэтому, как предполагают аналитики, российское командование может изменить тактику и попытаться создать новое выступление в районе между Добропольем и Константиновкой, используя небольшие населенные пункты и сельскохозяйственные районы, чтобы обойти укрепления с запада.

Для этого русским войскам нужно будет переправиться через реку Казенный Торец в нескольких местах и наладить снабжение для своих сил на правом берегу.

Кроме того, им, вероятно, придется захватить населенные пункты вдоль маршрута Покровск — Александровка (к северу от Доброполья), чтобы полностью перекрыть украинские пути снабжения к линии обороны.

Эксперты считают, что пока неясно, сможет ли Центральная группировка российских войск на Покровском направлении осуществить операцию такого масштаба, учитывая существенные потери и истощение личного состава.

В Институте изучения войны отмечают, что российские войска, вероятно, достигли критической черты усталости после более года непрерывных наступательных действий. По данным аналитиков, даже если такая операция будет реализована, она будет длиться годами, сопровождаться значительными потерями и продвигаться очень медленно. В то же время эксперты отмечают, что российское командование уже не раз показывало готовность к ведению длительных и изнурительных наступлений.