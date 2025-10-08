Гоголь, Чехов, Репин и Айвазовский. В Институте нацпамяти составили список людей, не являющимися символами политики Российской империи

Сейчас в перечень, кроме Николая Гоголя, входят 50 людей, среди которых — писатели, художники, исследователи, чиновники, военные, инженеры и другие известные политические или культурные деятели (Фото: DR)

Украинский институт национальной памяти обнародовал список людей, которых в учреждении считают не связанными с символикой имперской политики страны-агрессора РФ.

Об этом сообщается 8 октября на официальном сайте ведомства.

Сейчас в перечень входят имена 51 человека, среди которых — писатели, художники, исследователи, чиновники, военные, инженеры и другие известные политические или культурные деятели.

Туда, в частности, вошли прозаик и драматург Николай Гоголь, художник-маринист Иван Айвазовский, художники-передвижники Михаил Врубель и Илья Репин, лингвист Владимир Даль, Хосе де Рибас, Луи-Александр де Ланжерон, герцог Арман де Ришелье ( все они в разное время способствовали строительству и руководили Одессой — ред.), изобретатель, чиновник, основатель Харьковского университета Василий Каразин, биолог Илья Мечников, хирург Николай Пирогов, прозаик и драматург Антон Чехов, художник-монументалист Карл Брюллов, писатель и публицист Александр Герцен.

«Эти перечни составляются на основании профессиональных выводов Экспертной комиссии, образованной в соответствии с абзацем вторым части второй статьи 6 Закона Украины „Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики“ и Украинского института национальной памяти, которые были предоставлены по собственной инициативе или по обращениям органов власти, юридических лиц и граждан», — написали в УИНП.

Как сообщили в ведомстве, этот перечень не является исчерпывающим и будет дополняться после новых решений экспертной комиссии, выводов, разъяснений и рекомендаций, а также новыми данными о людях и событиях периодов Московского царства, Российской империи, Российского государства, РСФСР, СССР и современной Российской Федерации.

В апреле 2025 года российское издание Верстка обратило внимание, что РФ часть школьных учебников для 5,7 и 9 класса, выпущенных в 2023 году, подвергли цензуре — в них не упоминается, что легендарный прозаик и драматург Николай Гоголь является уроженцем украинской Полтавщины.

Кроме того, в вышеуказанных учебниках, выпущенных издательством «Просвита», по сравнению с версией учебников за 2019 год, подвергнут цензуре фрагмент: «Гоголь познакомился с народной жизнью и бытом украинского села, горячо полюбил украинские сказки, песни, предания». Теперь там совсем нет прилагательного «украинский».

«Было прямое указание редакции „Просвиты“: в учебниках не должно быть слов „Киев“, „Украина“ и других», — цитировала Верстка слова бывшей сотрудницы издательства.

Далее, как сообщало издание, в учебниках из фрагмента одной из самых популярных повестей Гоголя Ночь перед Рождеством вообще изъято любое упоминание Украины: «Как же, мама! Ведь человеку, сама знаешь, без жены нельзя жить… […] Есть такие, которые имеют жен в Польше; есть такие, которые имеют жен в Украине; есть такие, которые имеют жен и в Турции (орфография авторская — ред)».