Как пишет издание, книга представляет собой исторический очерк войны РФ против Украины от лица группы иностранных добровольцев, большинство из которых прибыли в Украину вскоре после призыва президента Владимира Зеленского спустя три дня после начала полномасштабного вторжения.

В первые недели и месяцы тысячи человек из Великобритании, США, стран Балтии, Австралии, Южной Америки и других стран мира «собрали вещи и присоединились к потоку грузовиков с гуманитарной помощью для Украины, груженных подгузниками, антисептиком для рук и дронами», сказано в материале.

«Ходят слухи, что Зеленский сделал этот призыв, не посоветовавшись ни с кем в своем правительстве, даже с военным руководством, у которого не было ни возможностей подготовить такую концентрацию иностранных войск, ни, честно говоря, необходимости в них, учитывая огромное количество украинских добровольцев», — пишет The Telegraph со ссылкой на книгу Фримена.

В книге автор честно описывает недостатки Иностранного легиона (собирательный термин для всех иностранных бойцов в Украине), отмечая, что к весне 2022 года наименее компетентные из потенциальных легионеров были отсеяны, но оставшаяся группа страдала от коррупции, внутренних распрей и некомпетентности. По его словам, по крайней мере один легионер погиб от руки одного из своих товарищей.

Фримен рассказывает истории героизма легионеров, но книга не фокусируется на «героях в традиционном смысле». Как пишет The Telegraph, в этой истории есть несколько человек, которые вместе с курдами сражались в Сирии против ИГИЛ, но также есть и «адреналиновые наркоманы и депрессивные люди, бегущие от распадающихся браков». Один из легионеров, Дуглас Картнер, принял решение отправиться на фронт, «случайно переключив плейлист на Spotify — когда заиграла песня Seven Nation Army, он понял, что это знак».

Один из героев книги — британский военный медик Джон Хардинг, который переехал в Украину в 2018 году после участия в боевых действиях против ИГИЛ в Сирии и присоединился к Азову, который в то время базировался на бывшей даче Януковича под Мариуполем. В материале сказано, что бисексуальный социалист Хардинг «мог показаться странным дополнением к их рядам», но вскоре он обнаружил, что «экстремизма на самом деле было минимум». К началу 2022 года 60-летний Хардинг решил, что пора возвращаться домой на пенсию. Утром 24 февраля его чемоданы уже были собраны, но соседи по комнате-украинцы разбудили его и сообщили, что россияне пересекли границу.

В книге описывается несколько месяцев, которые Хардинг провел на заводе Азовсталь в осажденном Мариуполе.

«Фримен описывает эти эпизоды с откровенной честностью: Хардинг прижимает к себе раненых побратимов, пока им ампутируют конечности без анестезии („Мы отрежем тебе ногу, дружище, будет чертовски больно“)», — пишет The Telegraph.

После выхода с Азовстали и сдачи в плен Хардинг месяцами подвергался пыткам, пока его в конце концов не обменяли при посредничестве Саудовской Аравии.

«В своем введении Фримен отмечает, что, поскольку большинству из нас повезло никогда не испытать ужасов, описанных легионерами, словарный запас для их описания скуден. Возможно, это правда, но Фримену, тем не менее, удается соблюсти осторожный баланс между чуткостью и честностью, а также долей черного юмора. Это особенно заметно в случае одного из сокамерников Хардинга, Алекса Дрюке, ветерана армии США, который приехал служить в Украину с расчетом вылечиться или добить себя после посттравматического стрессового расстройства, полученного в Ираке. Находясь в подконтрольной России тюрьме, он услышал от чиновника: „Мы тебя убьем“; позже выясняется, что этот чиновник — его адвокат», — сказано в материале.

В книге есть и «более традиционные героические истории», пишет The Telegraph, в частности — британца Кристофера Перримана. Он пошел в армию в 16 лет и служил в Ираке, Сомали и Боснии, а к 2022 году работал охранником на строительной площадке. После начала полномасштабного вторжения он неделю обдумывал, как поступить дальше — решение было сложным, так как дома у него был маленький сын.

«Но, рассуждал он, поскольку стольким украинским отцам пришлось принимать такое же решение, а большинство из них не имели ни малейшего военного опыта, накопленного им, Перриман решил, что у него действительно нет другого выбора, кроме как использовать этот опыт с пользой», — сказано в материале.

В Украине Перриман служил в нескольких частях и собрал большую аудиторию в соцсетях благодаря своим публикациям о войне прямо с передовой. Осенью 2023 года он участвовал в задании на острове Змеиный, а вскоре после этого погиб в результате артиллерийского обстрела.

Некоторые из героев книги погибли, другие вернулись домой и начали бороться с ПТСР, а некоторые остались в Украине.

«Как отмечает сам Фримен — независимо от того, приезжали ли эти герои, чтобы спастись от рушащихся браков или получить последнюю дозу адреналина, „войне было все равно, зачем люди приходили воевать, важно было, что они это делали“», — также сказано в статье.