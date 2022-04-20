Москва приступила к «чистке». ФСБ арестовала «министра внутренних дел» так называемой «ЛНР» — разведка

20 апреля, 11:18
Цей матеріал також доступний українською
Игорь Корнет (Фото:Скриншот/Youtube/Коммерсантъ)

Игорь Корнет (Фото:Скриншот/Youtube/Коммерсантъ)

Поддержи НВ

ФСБ арестовала «министра внутренних дел» так называемой «ЛНР» Игоря Корнета, сообщает Главное управление разведки Украины.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

По информации ведомства, Корнет содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону.

В разведке заявили, что арест Корнета вызвал отрицательную реакцию со стороны «руководства» «республики», которые оценивают это как начало перемен в силовом блоке квазигосударства.

Видео дня
Слушайте подкаст на эту тему

В ведомстве добавили, что со стороны главаря «ЛНР» Пасечника «прилагаются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности».

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ЛНР ФСБ Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X