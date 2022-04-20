Москва приступила к «чистке». ФСБ арестовала «министра внутренних дел» так называемой «ЛНР» — разведка 20 апреля, 11:18 Цей матеріал також доступний українською Игорь Корнет (Фото:Скриншот/Youtube/Коммерсантъ)

ФСБ арестовала «министра внутренних дел» так называемой «ЛНР» Игоря Корнета, сообщает Главное управление разведки Украины.

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По информации ведомства, Корнет содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону.

В разведке заявили, что арест Корнета вызвал отрицательную реакцию со стороны «руководства» «республики», которые оценивают это как начало перемен в силовом блоке квазигосударства.

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В ведомстве добавили, что со стороны главаря «ЛНР» Пасечника «прилагаются все усилия для освобождения Корнета из-под ареста и восстановления в должности».

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