«Оккупанты в Бахмуте в тупике». Заявление Пригожина о «юридическом захвате города» — это бред. Интервью NV с Игалем Левиным 4 апреля, 19:37 Эксклюзив NV Евгений Пригожин с триколором, который, по его словам, подняли над разрушенным зданием госадминистрации Бахмута (Фото:Пресс-служба Пригожина)

Военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Radio NV рассказал, что происходит вокруг Бахмута и насколько ничтожны заявления главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

— Евгений Пригожин, глава группы Вагнера, записал видео о том, что юридически «вагнеровцы» захватили Бахмут. Он ссылался на то, что они разместили российский аквафреш на здании горадминистрации. Что это означает «юридически захватили Бахмут»? Понимаем ли мы, что это означает для обороны города?

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— Это бред, потому что в военном искусстве нет никакого такого понятия «юридический захват города». Есть фактическое — вы захватили город или нет. Юридическое и т. д. — это ахинея, не имеет никакого отношения к реальности.

Да, там руины, [горадминистрация] разбита, уничтожена. И на этих руинах они поставили свой аквафреш. Это ничего абсолютно не меняет. Оборона города продолжается, как и продолжалась.

— Город фактически разделен на две части рекой Бахмуткой. Означает ли этот аквафреш над горадминистрацией, что наемникам удалось перейти на другой берег этой реки?

— Так давно. Это же не секрет, бои идут в северной и южной частях Бахмута, с другой стороны Бахмутки, где промышленный и жилой комплекс. Как раз там, где жилой комплекс, на юге, есть и это разрушенное здание администрации, фактически фронтовая линия.