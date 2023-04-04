Пригожин ездит в Бахмут и ставит флаги на уничтоженные здания, потому что в Петербурге опасно — ВСУ 4 апреля, 13:42 Евгений Пригожин (Фото:Concord Press Service/via REUTERS)

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин ездит в Бахмут, потому что в Санкт-Петербурге после ликвидации российского пропагандиста Владлена Татарского ему «может быть опасно». Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.



Он напомнил, что владелец частной военной компании «установил флаг» на здании городского совета в Бахмуте, которого физически уже не существует. Соответствующее фото публиковал и DeepState.



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«Пригожин ездит в Бахмут, наверное, потому, что в Петербурге ему сейчас небезопасно. Там взрываются рестораны», — сказал Череватый.

По его словам, направление остается ключевым для атак россиян. За сутки, 3 апреля, было 32 боестолкновения, 26 из которых в самом Бахмуте и в его окрестностях. Оккупанты 238 раз обстреляли украинские позиции из ствольной и реактивной артиллерии. Силы обороны ликвидировали 91 военного, 119 — ранили. Также подбили вражеский танк, РСЗО Град и три полевых состава боеприпасов.

«Учитывая большие потери, вагнеровцы уже не могут выполнять самостоятельно задачи, поэтому усиливаются подразделениями воздушно-десантных сил и мотострелковых подразделений, пехотой, авиацией регулярной армии», — добавил Череватый.

Накануне командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский опроверг фейк Пригожина о «взятии» Бахмута, посетив бойцов на этом направлении.