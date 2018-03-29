В Николаеве требуют отставки главы ОГА Савченко, активисты прорвались в сессионный зал

В Николаеве около 200 активистов собрались перед началом сессии облсовета на митинг с требованием отставки главы ОГА Алексея Савченко.

Как сообщают местные СМИ, к охране порядка привлекли сотрудников полиции и Нацгвардии.

Представители Национального корпуса пытались прорваться в сессионный зал. Позже им это удалось.

Активисты окружили трибуну и потребовали отстранить всех подозреваемых в смерти Героя Украины, ветерана АТО, летчика Владислава Волошина.

В здании облсовета находятся около 50 активистов.

Депутаты приняли решение о том, что Савченко должен будет предоставить годовой отчет. Если он не устроит депутатов, главе ОГА автоматически объявят недоверие.

Главы фракций ушли на совещание из зала. Активисты хотели пойти за ними, но их не пустила полиция.

Ранее сообщалось, что в Николаеве застрелился военный летчик, герой АТО, возглавлявший аэропорт.

Позже СМИ опубликовали его переписку, в которой говорится о проблемах в отношениях с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко. В ней, в частности, Волошин сообщает о неких "махинациях" при реконструкции здания аэропорта, о желании покинуть занимаемую должность, а также о мыслях, связанных с возможной смертью.

Полиция сообщила, что исследует переписку Волошина с сотрудником Николаевского международного аэропорта.

Правоохранители рассматривают пять версий случившегося.

Они уже допросили Савченко, а также его заместителя и заместителя начальника местного аэропорта.