Госбюджет-2019. Какой будет минимальная заработная плата

Депутатам понадобился час, чтобы рассмотреть сам бюджет, и вся ночь, чтобы прийти к согласию относительно изменений в бюджетном и налоговом законодательстве. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Изменения в Налоговом кодексе

В следующем году украинская экономика должна расти на 3% при инфляции в 7,5%. После доработки бюджета как доходы, так и расходы выросли на 18 млрд грн. Они превышают триллион гривен, но между ними есть разрыв почти 90 млрд грн. Макропрогнозы не изменились, рассказала министр финансов Оксана Маркарова.

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Едва ли не самым большим источником такого повышения стали изменения в Налоговый кодекс, за которые Рада проголосовала за несколько часов до рассмотрения бюджета. В частности, речь идет о таких изменениях: повышение рентной платы за использование лесных ресурсов на 50%, пользование недрами, повышение акциза на табачные изделия (9% с июля года), повышение ставки экологического налога, увеличение экологического налога, введение НДС на посылки стоимостью более 100 евро.

От растаможки евроблях, согласно недавно принятому закону, в бюджет должно поступить еще почти миллиард гривен. Президент его уже подписал.

Кроме того, между первым и вторым чтением доходы бюджета на следующий год были увеличены за счет дополнительных 2 млрд грн, которые должен перечислить в казну Нацбанк. В общем НБУ перечислит в бюджет 47 млрд грн.

Повышение курса доллара

Изменения и дополнения в законы Украины о налогообложении должны вноситься не позднее, чем за полгода до начала нового бюджетного года. Вступать в силу они должны с начала нового бюджетного года, рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Миллиард гривен выделено на президентский фонд Петра Порошенко

Государство прогнозирует и повышение курса доллара до 29,40 грн при условии, если инфляция не превысит запланированный показатель. И этот показатель инфляции заложен везде, говорит экономист. Он называет этот бюджет копией прошлогоднего. Рисковой статьей является приватизация, а также факт проведения двух избирательных кампаний, сказал Андрей Новак.

"Как его сформировали? Взяли бюджет 2018 года. Добавили показатель инфляции к каждой статье - так получился бюджет-2019. В этом году рост ВВП - 3,3%", - рассказал Новак.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум

Прожиточный минимум украинцев с января следующего года будет 1853 грн. А минимальная зарплата - 4173 грн. Минимальная пенсия с июля 2019 года будет 1564 грн. На энергоэффективность в бюджете заложено 2 млрд грн. Финансирование Пенсионного фонда составит 167,5 млрд грн.

На образование выделили 127 млрд грн. Из них 1,3 млрд - на новую украинскую школу. Впрочем, нашли миллиард гривен и на президентский фонд Петра Порошенко. Из него будут финансироваться образовательные и научные программы для молодежи.

Согласно проекту, будет предусмотрена отдельная статья расходов по линии Министерства образования и науки Украины. Вице-спикер парламента Оксана Сыроид говорит, что Фонд должен создаваться за меценатские деньги, а не налогоплательщиков. В то же время она уверяет, что ради создания президентского фонда уменьшили образовательную субвенцию, которую перевели на местные бюджеты.

Принять проект бюджета было важно до первого декабря. От этого зависит предоставление следующего транша макрофинансовой помощи от МВФ, который Украина может получить до конца года. Бюджет 2019 - одно из основных требований фонда, рассказал член Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Виктор Пинзеник. На уплату процентов и погашение долга предусмотрено 417 млрд грн.