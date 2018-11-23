Бюджетная ночь. Как Рада принимала главный финансовый документ-2019

Бюджет приняли, чтобы как можно быстрее получить транш от МВФ и избежать дефолта

23 ноября Верхована Рада приняла госбюджет в 6 утра. За него отдали голоса 240 нардепов. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что бюджет сохранит программы, которые были начаты несколько лет назад. Документ сбалансированный и реалистичный, утверждает Гройсман. Впрочем, одна из задач следующего года - отдать долги.

Перед тем, как принять бюджет, ВР внесла изменения в Налоговый кодекс. Все расходы бюджета подкреплены доходами, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова. Верховная Рада назначила ее на должность накануне вечером. Маркарова отметила, что после первого чтения бюджет был доработан.

Отсутствующая фракция

Из 240 депутатов, которые поддержали бюджет, наибольшее количество голосов за отдали фракции Блока Петра Порошенко и Народного Фронта. Бюджет поддержала почти треть внефракционных депутатов и четыре представителя Оппозиционного блока. Почти в полном составе за бюджет голосовали группы Видродження и Воля народа.

Фракция Батькивщина, по результатам голосования, отсутствовала в полном составе. Отсутствовали и большинство депутатов Самопомичи. За бюджет из этой фракции не проголосовал никто. Большинство представителей Радикальной партии воздержались от голосования.

Депутаты отмечают принятие госбюджета

Бюджет во втором чтении для рассмотрения депутатам предоставили не за десять дней, как того требует регламент, а за 10 минут. Об этом во время "бюджетной ночи" заявил внефракционный народный депутат Юрий Левченко. Позже он отметил, что в Верховной Раде во время рассмотрения даже употребляли алкоголь.

Отсутствуют в бюджете и средства, которые могли бы поступить от прозрачной работы таможни

Во фракции Самопомич бюджет назвали "примером некомпетентности власти", заявила народный депутат Татьяна Острикова. По ее мнению, бюджет приняли, чтобы как можно скорее получить транш от МВФ и избежать дефолта. Отсутствуют в бюджете и средства, которые могли бы поступить от прозрачной работы таможни.

Финансирование армии, которое декларируют, является недостаточным, считает народный депутат фракции Радикальной партии Оксана Корчинская. На оборонный комплекс выделили вполовину меньше средств, отметила депутат.

Согласно регламенту, срок принятия закона о бюджете Украины заканчивается 1 декабря. В прошлом году Рада задержалась с бюджетом на неделю. Еще позже был принят бюджет два года назад - под утро 21 декабря, а бюджет трехлетней давности приняли "под елочку", в 4 утра за неделю до Нового года.