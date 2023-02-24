Россияне обстреляли детсад в Херсоне — ОВА

24 февраля, 19:48
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Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Войска РФ в пятницу, 24 февраля, нанесли удар по детсаду в Херсоне. Мирные люди не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

«Российские оккупанты обстреляли детсад в Корабельном районе Херсона. Из-за попадания вражеского снаряда произошел пожар», — говорится в сообщении.

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Ликвидацией пожара занимаются спасатели. В результате российского удара мирные люди не пострадали, добавили в ОВА.

Оккупанты почти ежедневно обстреливают освобожденные Херсон и область.

21 февраля, российские войска ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне. В ОК Юг сообщили, что 12 человек получили ранения в результате обстрела и еще шесть — погибли.

https://www.youtube.com/embed/hVokEYUZOsM
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсон Войска РФ

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