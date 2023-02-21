Российские войска ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне, шесть погибших, 12 человек ранены

21 февраля, 13:35
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Российские войска ударили по Херсону (Фото:t.me/mostks)

Российские войска ударили по Херсону (Фото:t.me/mostks)

Во вторник, 21 февраля, российские войска ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне, в результате атаки есть погибшие и раненые, сообщает Суспільне.

В ОК Юг сообщили, что 12 человек получили ранения в результате обстрела остановки общественного транспорта в Херсоне. Еще шесть — погибли. Данные уточняются.

«Херсон обстреливают российские войска», — написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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По его словам, вероятно, что оккупанты били из Градов.

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«Около 20 взрывов», — написал он и призвал находиться в укрытиях.

Херсонское издание Мост пишет о попадании ракет в жилой дом в центре города.

https://www.youtube.com/watch?v=Cb1U5opka9o
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Херсон Война России против Украины

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