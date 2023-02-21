Российские войска ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне, шесть погибших, 12 человек ранены
Российские войска ударили по Херсону (Фото:t.me/mostks)
Во вторник, 21 февраля, российские войска ударили по остановке общественного транспорта в Херсоне, в результате атаки есть погибшие и раненые, сообщает Суспільне.
В ОК Юг сообщили, что 12 человек получили ранения в результате обстрела остановки общественного транспорта в Херсоне. Еще шесть — погибли. Данные уточняются.
«Херсон обстреливают российские войска», — написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
По его словам, вероятно, что оккупанты били из Градов.
«Около 20 взрывов», — написал он и призвал находиться в укрытиях.
Херсонское издание Мост пишет о попадании ракет в жилой дом в центре города.