Гуманитарный кризис обостряется. На временно оккупированных территориях возник дефицит рабочих рук и топлива — Центр нацсопротивления 28 июня, 19:14 Глаз является символом движения сопротивления (Фото:sprotyv.mod.gov.ua)

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей фиксируется серьезный дефицит топлива и рабочих рук. Гуманитарный кризис обостряется все больше.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По их данным, наихудшая ситуация с топливом наблюдается в Мариуполе и Довжанском.

«Из-за преступной мобилизации на временно оккупированных территориях возник дефицит рабочих мужских рук. В частности, не хватает шахтеров, металлургов, инженеров, строителей, слесарей, водителей, врачей и других специальностей», — говорится в заметке.

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В целом ситуация на временно оккупированной территории Донецкой области остается критической: цены растут, коммунальные услуги и топливо выросли на 20%. В частности продукты первой необходимости за полгода выросли от 20 до 45%.

Ранее в Центре нацсопротивления сообщали, что во временно оккупированном Рубежном Луганской области россияне угрожают работникам и пенсионерам не выдавать гуманитарную помощь.