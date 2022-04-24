На границе почти не осталось очередей на выезд из Украины

24 апреля, 05:16
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Действуют правила пересечения границы Украины и ограничения выезда во время военного положения (Фото:Wlad_Mus / Depositphotos)

Действуют правила пересечения границы Украины и ограничения выезда во время военного положения (Фото:Wlad_Mus / Depositphotos)

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На границе почти не осталось очередей на выезд из Украины. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

На границе почти не осталось очередей на выезд из Украины. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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По состоянию на начало суток 24 апреля очереди были всего на двух пунктах пропуска с Польшей: Краковец ( 90 легковых автомобилей и 3 автобуса) и Рава-Русская ( 5 автобусов).

Видео дня
https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon/posts/299672762343160

В других пунктах выезда в Польшу, Словакию, Венгрию, Молдову и Румынию очередей нет.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Граница Украинско-польская граница

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