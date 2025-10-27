Почасовые отключения света в Киеве и ряде областей: где и как проверить графики
Киевляне во время отключений света 14 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской областях 27 октября 2025 года действуют почасовые графики стабилизационных отключений света.
Компания Укрэнерго сообщила, что 27 октября графики почасовых отключений для бытовых потребителей введены объемом от 1 до 2,5 очереди в нескольких регионах Украины. Это необходимо из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями предыдущих российских обстрелов.
Также продлено время применения ограничений для промышленных потребителей — они будут действовать с 07:00 до 19:00. Кроме того, украинцев призвали экономно использовать электроэнергию в течение дня — до 22:00.
NV собрал данные о том, где можно посмотреть графики отключений света для регионов, в которых они действуют почасово.
График отключения света Киев
В Киеве узнать подробности об отсутствии света можно на сайте ДТЭК и в Telegram-канале ДТЭК. Проверить графики стабилизационных отключений и сроки возвращения света в Киеве также можно в чат-боте ДТЭК в Viber, Telegram, приложении Киев Цифровой.
График отключения света Киевская область
В Киевской области графики стабилизационных отключений также публикуют в Telegram-канале ДТЭК. Проверить графики стабилизационных отключений и сроки возвращения света можно в чат-боте Viber или Telegram.
График отключения света Днепропетровская область
ДТЭК Днепровские электросети публикуют график отключений в Telegram-канале. Проверить графики стабилизационных отключений и сроки возвращения света на Днепропетровщине можно в чат-боте Viber или Telegram. Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК.
График отключения света Черкасская область
В Черкасской области обновленный график отключений публикует Telegram-канал компании Черкассыоблэнерго.
График отключения света Сумская область
В Сумской области будут действовать графики почасовых отключений в объеме двух очередей. На сайте Сумыоблэнерго можно получить информации о плановых отключениях, текущие аварийные отключения света, свою очередь отключений и график. Кроме того, за информацией об отключении на Сумщине можно следить в Telegram-канале Сумыоблэнерго, в личном кабинете E-Svitlo и в одноименном приложении.