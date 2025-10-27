Почасовые отключения света в Киеве и ряде областей: где и как проверить графики

В Киеве, а также Киевской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской областях 27 октября 2025 года действуют почасовые графики стабилизационных отключений света .

Компания Укрэнерго сообщила, что 27 октября графики почасовых отключений для бытовых потребителей введены объемом от 1 до 2,5 очереди в нескольких регионах Украины. Это необходимо из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями предыдущих российских обстрелов.

Также продлено время применения ограничений для промышленных потребителей — они будут действовать с 07:00 до 19:00. Кроме того, украинцев призвали экономно использовать электроэнергию в течение дня — до 22:00.

NV собрал данные о том, где можно посмотреть графики отключений света для регионов, в которых они действуют почасово.

График отключения света Киев

В Киеве узнать подробности об отсутствии света можно на сайте ДТЭК и в Telegram-канале ДТЭК. Проверить графики стабилизационных отключений и сроки возвращения света в Киеве также можно в чат-боте ДТЭК в Viber, Telegram, приложении Киев Цифровой.

График отключения света Киевская область

В Киевской области графики стабилизационных отключений также публикуют в Telegram-канале ДТЭК. Проверить графики стабилизационных отключений и сроки возвращения света можно в чат-боте Viber или Telegram.

График отключения света Днепропетровская область

ДТЭК Днепровские электросети публикуют график отключений в Telegram-канале. Проверить графики стабилизационных отключений и сроки возвращения света на Днепропетровщине можно в чат-боте Viber или Telegram. Узнать свою группу можно на сайте ДТЭК.

График отключения света Черкасская область

В Черкасской области обновленный график отключений публикует Telegram-канал компании Черкассыоблэнерго.

График отключения света Сумская область

В Сумской области будут действовать графики почасовых отключений в объеме двух очередей. На сайте Сумыоблэнерго можно получить информации о плановых отключениях, текущие аварийные отключения света, свою очередь отключений и график. Кроме того, за информацией об отключении на Сумщине можно следить в Telegram-канале Сумыоблэнерго, в личном кабинете E-Svitlo и в одноименном приложении.