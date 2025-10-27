В Киеве и трех областях ввели экстренные отключения света — ДТЭК
В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии 27 октября 2025 года (Фото: pixabay.com)
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях в понедельник, 27 октября, ввели экстренные отключения света, свидетельствует информация компании ДТЭК.
Ограничения применяют по команде НЭК Укрэнерго.
Также графики аварийных отключений ввели в Сумской области. Они действуют для четырех очередей потребителей, пишет облэнерго.
26 октября компания Укрэнерго не прогнозировала ограничений для бытовых потребителей. Зато в НЭК сообщали о запланированных отключениях для промышленности.
Ночью 27 октября российские оккупанты атаковали объекты энергетики Сумской области, часть Сумской общины осталась без света, сообщали в ОВА.