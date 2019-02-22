Александр Пасховер
Шутки в сторону
Андрей Зубов
Если бы Путин решил уйти
Павел Казарин
Священный грааль ненависти
Александр Соколовский
Догнать Польшу реально
Спецтема: Революции Достоинства — пять лет Выборы президента Украины

Главу райсовета Броваров забросали яйцами - видео

Сегодня, 10:15
1599
Цей матеріал також доступний українською

Скриншот с видео ТСН

Гришко обвинили в незаконном обогащении

В Броварах Киевской области активисты под крики "Позор!" забросали главу районного совета Сергея Гришко яйцами.

Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел прямо во время внеочередной сессии райсовета.

Как видно на опубликованном видео, Гришко сидел в президиуме, когда в него неожиданно полетели яйца.

Сначала он попытался укрыться от них за трибуной, а потом бросился к обидчикам, однако в ситуацию вмешались правоохранители.

Как отмечается, яичная атака была связана с обвинениями Гришко в незаконном обогащении.

Теги:   Чиновники Яйца Бровары Киевская область

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Вчера, 22:19

article_img
Обеспечить голоса. Что предусматривала разоблаченная СБУ избирательная пирамида
События

Вчера, 17:24

article_img
На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военнослужащий
События

Сегодня, 14:37

article_img
Есть ли выходной 8 марта? Сколько дней украинцы будут отдыхать в первый месяц весны

Выбор редакции

Гаджеты

Вчера, 20:00

article_img
Прогиб засчитан. Все, что нужно знать о Samsung Galaxy Fold и будущем гибких смартфонов
Политика

Сегодня, 08:06

article_img
Истинное лицо мистера Зе. Взгляды, связи и намерения Владимира Зеленского
IT-индустрия

Сегодня, 13:00

article_img
Кузькина мать. Дональд Трамп требует скорейшего введения 6G-сетей по всей Америке

ТОП 3

События

Вчера, 10:13

article_img
А если бы Майдан не победил? Известные украинцы - о том, какой была бы сейчас страна
11361
События

Сегодня, 09:45

article_img
В Киеве жестоко избили известного догхантера Святогора - фото
8486
Страны

Сегодня, 08:30

article_img
Румынская православная церковь назвала условия признания ПЦУ
7145