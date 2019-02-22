Главу райсовета Броваров забросали яйцами - видео Сегодня, 10:15 1599 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео ТСН Гришко обвинили в незаконном обогащении Скриншот с видео ТСН

В Броварах Киевской области активисты под крики "Позор!" забросали главу районного совета Сергея Гришко яйцами.

Об этом сообщает ТСН.

Инцидент произошел прямо во время внеочередной сессии райсовета.

Как видно на опубликованном видео, Гришко сидел в президиуме, когда в него неожиданно полетели яйца.

Сначала он попытался укрыться от них за трибуной, а потом бросился к обидчикам, однако в ситуацию вмешались правоохранители.

Как отмечается, яичная атака была связана с обвинениями Гришко в незаконном обогащении.