Навязывали с советского детства. Главный раввин Украины поделился, как пересмотрел стереотипы о Бандере

В Украине антисемитизм был только в советские времена как часть большого государственного советского антисемитизма, убежден Моше Асман

«Антисемитизм есть везде, даже там, где евреев никогда не было, — пошутил Асман, — Но я всегда говорю, что в Украине антисемитизм был только в советские времена, как часть большого государственного советского антисемитизма. В нем было много неправды».

Главный раввин Украины рассказал, что и сам пересмотрел «много стереотипов, которые нам навязывали с советского детства, потому что Россия всегда любила находить „врагов“».

Среди примеров таки стереотипов он назвал «вот все эти истории о Степане Бандере как главном враге евреев».

«Он почти всю Вторую мировую войну просидел в тюрьме, а „легендарным“ в негативном смысле его сделала российская пропаганда — все, как с „визитной карточкой Яроша“. То же самое с митрополитом Шептицким, потому что я глубоко изучал его биографию и хотел бы, чтобы он получил статус праведника, как и его брат Климентий», — отметил Асман.

Моше Асман — главный и самый известный раввин Украины. Видео его обращений с призывом поддержать Украину и способствовать здесь справедливому миру смотрят тысячи людей во всем мире, а сам Асман имеет доступ в кабинеты западных политиков, в которые иногда сложно попасть украинским дипломатам. А еще собирает помощь для переселенцев, вдохновляет военных и спасает людей на прифронтовых территориях.

