Завтрак с Моше Асманом. Главный раввин Украины ест кошерный омлет и подробно рассказывает о своих связях в Белом доме

Моше Асман, главный раввин Украины, вспоминает сына, погибшего на войне, и рассказывает, как уговорил духовника Трампа приехать в Киев, и о чем разговаривал в Вашингтоне со Стивом Уиткоффом и Рудольфом Джулиани.

— Здесь мы собирали людей, которых вывозили из Чернигова, кормили, а потом я угощал их ананасами. Нам тогда передали много ананасов, я их разносил и говорил: «Это от нашего ресторана», люди улыбались и выходили из психологического ступора, — живо рассказывает NV Моше Реувем Асман, главный раввин Украины и Синагоги Бродского в Киеве, руководитель Всеукраинского конгресса иудейских хасидских религиозных общин.

Он завтракает с NV в кошерном ресторане на нулевом этаже синагоги, который одновременно служит укрытием, и рассказывает о событиях первых дней полномасштабного вторжения в Киеве.

Асман — не только главный, но и самый известный раввин Украины. Видео его обращений с призывом поддержать Украину и способствовать здесь справедливому миру смотрят тысячи людей во всем мире, а сам Асман легко открывает двери в кабинеты западных политиков, в которые иногда сложно попасть украинским дипломатам. А еще собирает помощь для переселенцев, вдохновляет военных, спасает людей на прифронтовых территориях и, кажется, не имеет страха: на видео из Херсона времен подрыва россиянами Каховской дамбы он на бегу, под звуки взрывов совсем рядом живо рассказывает о своей спасательной миссии.

— Это будет простая еда, но вкусная, — обещает Асман, садясь за стол в отдаленном углу заведения.