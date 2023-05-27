Посол Украины в Германии анонсировал новые поставки систем IRIS-T

27 мая, 04:15
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Системы IRIS-T (Фото:Apocalypto321/Twitter)

Системы IRIS-T (Фото:Apocalypto321/Twitter)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что для ВСУ будут переданы дополнительные системы ПВО IRIS-T.

«Дальнейшие контракты подписаны сегодня в Юберлингене на Боденском озере», — сообщил посол.

https://twitter.com/Makeiev/status/1662114784169394176

В середине мая Германия начала работать над пакетом военной помощи для Украины. Он будет включать системы ПВО IRIS-T.

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В новом в пакете говорится о четырех таких системах в дополнение к четырем анонсированным ранее.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Германия Вооружение Военная помощь Поставки оружия IRIS-T SLM

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