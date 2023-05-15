В Германии для Украины сделают еще четыре IRIS-T
Система IRIS-T (Фото:Timm Ziegenthaler)
Германия начала работать над пакетом военной помощи для Украины. Он будет включать в себя системы ПВО IRIS-T.
Об этом на брифинге заявила представитель Министерства обороны ФРГ Надин Крюгерз, сообщает Укринформ.
По ее словам, уже продолжается производство новейших систем ПВО IRIS-T.
Она также подчеркнула, что в новом в пакете речь идет о четырех таких системах в дополнение к четырем анонсированным ранее.
13 мая правительство Германии объявило об очередном пакете военной помощи для нашей Украины на 2,7 млрд евро.