В Германии для Украины сделают еще четыре IRIS-T

15 мая, 18:38
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Система IRIS-T (Фото:Timm Ziegenthaler)

Система IRIS-T (Фото:Timm Ziegenthaler)

Германия начала работать над пакетом военной помощи для Украины. Он будет включать в себя системы ПВО IRIS-T.

Об этом на брифинге заявила представитель Министерства обороны ФРГ Надин Крюгерз, сообщает Укринформ.

По ее словам, уже продолжается производство новейших систем ПВО IRIS-T.

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Она также подчеркнула, что в новом в пакете речь идет о четырех таких системах в дополнение к четырем анонсированным ранее.

13 мая правительство Германии объявило об очередном пакете военной помощи для нашей Украины на 2,7 млрд евро.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины IRIS-T SLM

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