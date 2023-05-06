«Хотят захватить Бахмут до 9 мая». Оккупанты пытались облегчить свое наступление, применив фосфорные боеприпасы — военный историк 6 мая, 14:07 NV Премиум Российские оккупанты сбросили на Бахмут зажигательные боеприпасы (Фото:Скриншот с видео Командования Сил специальных операций ВС Украины)

«Россияне заявляют, что украинцы контролируют где-то 2,5 кв. км Бахмута. Видимо, используя эти боеприпасы, они пытались выжечь, так сказать, наших военных оттуда, чтобы облегчить свое наступление и наконец захватить Бахмут до 9 мая. Очень много они говорят о 9 мая, и Бахмут вспоминают в этом контексте, поэтому, вероятнее всего, они будут давить, чтобы захватить город и объявить о своей победе в этот день», — предполагает Пономаренко.

Видео дня

Также он отметил, что традиционная тактика для России: "Россия традиционно игнорирует все правила ведения войны и гуманитарное право. Нам уже нужно привыкнуть к этому, хотя привыкнуть к этому трудно, что наш враг воюет запрещенными методами».

Но ситуацию в этом отрезке фронта вряд ли изменит применение запрещенных боеприпасов, прогнозирует Пономаренко:

«Надо смотреть на конкретные результаты их применения. Думаю, все же нет, [не изменит ситуацию]. Количество войск в Бахмуте и с нашей стороны, вероятнее всего, не очень велико и они находятся в достаточно укрепленных местах — в подвалах, хранилищах. То есть картинка была "красивая", но военная эффективность пока не очень велика, по моему мнению».