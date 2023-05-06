«Хотят захватить Бахмут до 9 мая». Оккупанты пытались облегчить свое наступление, применив фосфорные боеприпасы — военный историк

6 мая, 14:07
NV Премиум
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Российские оккупанты сбросили на Бахмут зажигательные боеприпасы (Фото:Скриншот с видео Командования Сил специальных операций ВС Украины)

Российские оккупанты сбросили на Бахмут зажигательные боеприпасы (Фото:Скриншот с видео Командования Сил специальных операций ВС Украины)

Военный историк Роман Пономаренко в эфире Radio NV объяснил, зачем российские оккупанты сбросили на Бахмут запрещенные фосфорные и зажигательные боеприпасы.

«Россияне заявляют, что украинцы контролируют где-то 2,5 кв. км Бахмута. Видимо, используя эти боеприпасы, они пытались выжечь, так сказать, наших военных оттуда, чтобы облегчить свое наступление и наконец захватить Бахмут до 9 мая. Очень много они говорят о 9 мая, и Бахмут вспоминают в этом контексте, поэтому, вероятнее всего, они будут давить, чтобы захватить город и объявить о своей победе в этот день», — предполагает Пономаренко.

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Также он отметил, что традиционная тактика для России: "Россия традиционно игнорирует все правила ведения войны и гуманитарное право. Нам уже нужно привыкнуть к этому, хотя привыкнуть к этому трудно, что наш враг воюет запрещенными методами».

https://www.facebook.com/usofcom/videos/1336729823551959/?locale=uk_UA?hidecaption=true

Но ситуацию в этом отрезке фронта вряд ли изменит применение запрещенных боеприпасов, прогнозирует Пономаренко:

«Надо смотреть на конкретные результаты их применения. Думаю, все же нет, [не изменит ситуацию]. Количество войск в Бахмуте и с нашей стороны, вероятнее всего, не очень велико и они находятся в достаточно укрепленных местах — в подвалах, хранилищах. То есть картинка была "красивая", но военная эффективность пока не очень велика, по моему мнению».

https://www.youtube.com/watch?v=Z5PLuKXYF98
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Донецкая область Фосфорные бомбы Запрещенное оружие 9 мая Бахмут Радио NV Война России против Украины

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