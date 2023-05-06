Кварталы в огне. ССО показали горящий Бахмут после атаки фосфорными боеприпасами — видео 6 мая, 09:19 Российские оккупанты сбросили на Бахмут зажигательные боеприпасы (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины)

Российские оккупанты сбросили на Бахмут Донецкой области запрещенные фосфорные и зажигательные боеприпасы в пятницу вечером, 5 мая. Жилые кварталы города охватил огонь.



Видео опубликовало командование сил специальных операций ВСУ.

Там подчеркнули: воины ССО вместе с собратьями продолжают защищать Бахмут.

«Враг использовал фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте, пытаясь стереть город с лица земли», — заявила пресс-служба ССО в комментарии УП.

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Оружие, содержащее фосфор, зажигательное. Женевская конвенция запрещает применение фосфорных бомб вблизи и внутри населенных пунктов. Однако Россия неоднократно применяла их против гражданского населения во время полномасштабной войны против Украины.

Битва за Бахмут продолжается с июля 2022 года. Главари российских оккупантов периодически заявляют о «взятии» города. Однако украинское командование опровергает фейки, заявляя, что в Бахмуте уничтожают и истощают лучшие подразделения РФ.

5 мая главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его боевики якобы начнут выходить из города с 10 мая из-за нехватки боеприпасов. Реагируя на это, ВСУ подчеркнули, что интенсивность боев за Бахмут не спадает, атаки продолжаются, и считают, что попытки РФ захватить город до 9 мая не исчезнут. Там говорят, что у Вагнера заканчиваются наемники и продолжается внутреннее противостояние в российском военном руководстве.

