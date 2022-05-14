Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков и манипуляций от России за сутки

14 мая, 07:11
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В Центре противодействия дезинформации опровергли очередные российские фейки (Фото:lightsource/depositphotos)

В Центре противодействия дезинформации опровергли очередные российские фейки (Фото:lightsource/depositphotos)

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг фейки, которые РФ распространяла в течение 13 мая.

«В минобороны рф заявили, что “на фоне нарастающего топливного кризиса в Харьковской области боевики националистических батальонов цинично спекулируют незаконно присвоенными талонами на горючее, предназначенными для автомобилей скорой помощи и других экстренных служб“. Это — фейк», — сообщил в Telegram Центр противодействия дезинформации.

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Также очередной дезинформацией являются слова постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, заявившего, что в России “есть сведения о том, что американские ученые осуществляли испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3. Аналогичные опыты проводились в психиатрической больнице № 1 в селе Стрелеча Харьковской области”.

Кроме того, вчера, 13 мая, депутат госдумы РФ Олег Морозов сказал: «своим заявлением о России Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины».

«Это — манипуляция», — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Россия Фейк Манипуляция Центр противодействия дезинформации

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