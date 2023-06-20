Второй день подряд. Оккупанты заявили, что ночью Крым атаковали дроны

20 июня, 12:13
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Оккупированный Крым (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)

Оккупированный Крым (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)

Ночью во вторник, 20 июня, оккупированный Крым атаковали беспилотники.

Об этом сообщил так называемый «глава» оккупированного полуострова Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен БПЛА.

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Аксенов заявил, что пострадавших и разрушений нет.

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Ночью в понедельник, 19 июня, оккупированный Россией Крым также атаковали дроны.

По данным СМИ, во временно оккупированном Крыму россияне, опасаясь контрнаступления Вооруженных Сил Украины, построили многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя.

Проект Крым.Реалии сообщал, что во временно оккупированном Крыму войска РФ заселяются в мини-отели прибрежных районов, где продолжается строительство фортификаций.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя.

Советник главы ОП Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Дроны Война России против Украины

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