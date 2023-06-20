Второй день подряд. Оккупанты заявили, что ночью Крым атаковали дроны
Оккупированный Крым (Фото:Russian Black Sea Fleet Press Service/Handout via REUTERS)
Ночью во вторник, 20 июня, оккупированный Крым атаковали беспилотники.
Об этом сообщил так называемый «глава» оккупированного полуострова Сергей Аксенов в Telegram.
По его словам, средствами РЭБ в районе северного Крыма был подавлен и посажен БПЛА.
Аксенов заявил, что пострадавших и разрушений нет.
Ночью в понедельник, 19 июня, оккупированный Россией Крым также атаковали дроны.
По данным СМИ, во временно оккупированном Крыму россияне, опасаясь контрнаступления Вооруженных Сил Украины, построили многочисленные линии обороны от административной границы с Украиной до Джанкоя.
Проект Крым.Реалии сообщал, что во временно оккупированном Крыму войска РФ заселяются в мини-отели прибрежных районов, где продолжается строительство фортификаций.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина возьмет Крым без боя.
Советник главы ОП Михаил Подоляк допускает, что после деоккупации Крыма у него могут отобрать автономный статус.