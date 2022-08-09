Для любой армии — это катастрофа. Что происходит вокруг Херсона? 9 августа, 21:24 Эксклюзив НВ Иван Яковина: Украина может повторить в Херсонской области для россиян Киевскую область — события марта текущего года (Фото:REUTERS)

Главная тема — это что происходит с Херсоном? Где наступление, будет оно или не будет? И если будет, то кто будет наступать? Попробуем разобраться

Во-первых, почему все уже месяц говорят об украинском наступлении? Вы не находите это странным? Как-никак — это же военная операция. Никто ничего не должен знать! Но разговоры идут, причем, всплывают какие-то леденящие душу подробности — как долго будет идти эта операция, где именно, даты называются.

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Объяснение этой загадке довольно простое: власти Украины объявили, причем довольно давно, о том, что эта операция все-таки будет, Зеленский вроде бы даже указ подписал — об освобождении юга Украины от оккупации. Все это было сделано громогласно и открыто. Что это означает?

На мой взгляд, тут надо сразу смотреть на трактат Сунь-Цзы Искусство войны. Там сказано: Хочешь нападать, говори, что готов обороняться, и наоборот. Что имеется ввиду? Украина собирается обороняться? Да, но нет. На мой взгляд, все несколько иначе.

Она собирается идти вперед. Идти вперед надо. Обязательно, так как нужно освобождать своих людей и земли. Но Украине сложно начинать широкомасштабное наступление по объективным причинам — нет достаточного количества артиллерии и боевой техники, чтобы проломить оборону противника. Нет огромного количества авиации, чтобы бомбить врага сверху и прикрывать своих наступающих.

Так что же делать, спросите вы. Я предложил свою версию того, что нужно делать еще 25 июля и назвал ее гибридным наступлением. Имеется в виду, что Украина будет наступать, но не в лоб, а по-хитрому. Что за хитрость? Что имеется в виду? Сейчас объясню, но начну немного издалека.

Почему россияне ушли из-под Киева, Чернигова, Сум и со Змеиного? Ответ везде один и тот же — у них сломалась логистика. Не могли обеспечивать свои войска во всех перечисленных регионах всем необходимым. Американский генерал Першинг сказал: «Сражения выигрывает пехота, а войны выигрывает логистика». Войска российские без еды голодали, без топлива танки стояли на месте, без патронов и снарядов никто не мог стрелять. Солдаты бросали свою технику и уходили на поиски еды. Это было под Киевом сплошь и рядом.

Логистика — это самое важное для любой армии. Потому, что без логистики армия теряет боеспособность. А для армии российской — это еще и самое больное место, по разным причинам она очень плохо организована. Там бардак, нехватка всего на свете, использование рабского труда для погрузки и разгрузки, грузовики ломаются, их не хватает, на складах все воруют, ничего нет, все очень плохо.

Для любой армии такие проблемы — это катастрофа, для российской особенно. Что происходит с российской армией в условиях логистического коллапса?

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