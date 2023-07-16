Президент Венгрии планирует посетить Закарпатье и Киев — СМИ
Каталин Новак планирует посетить Украину (Фото:Каталин Новак / Twitter)
Президент Венгрии Каталин Новак приняла приглашение украинского правительства и примет участие в предстоящем заседании Крымской платформы 23 августа в Киеве. Также она планирует посетить Закарпатье.
Об этом сообщает венгерский новостной портал Телекс, ссылаясь на информацию, полученную в дирекции коммуникаций президентского дворца.
Отмечается, что глава венгерского государства может еще раз лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В президентском дворце добавили, что Новак перед поездкой в Киев посетит Закарпатскую область, где вместе с этническими венграми, которые там проживают, примет 20 августа участие в празднике короля Святого Стефана.
В прошлом году Венгрию на саммите Крымской платформы представлял министр иностранных дел Петер Сийярто.
Издание отмечает, что с тех пор «несколько вещей осложнили дипломатические отношения Венгрии и Украины». В частности президент Новак с марта так и не подписала декларацию, которая позволила бы начать работу новому послу Украины в Венгрии Федору Шандору.
Венгерские СМИ пишут, что президент откладывает принятие грамот нового украинского посла, поскольку уже несколько месяцев якобы не может связаться с Зеленским.
В ноябре прошлого года Каталин Новак и Владимир Зеленский встречались в Киеве, когда венгерский президент впервые после начала полномасштабного вторжения России находилась с визитом в Украине.