Президент Венгрии планирует посетить Закарпатье и Киев — СМИ

16 июля, 14:34
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Каталин Новак планирует посетить Украину (Фото:Каталин Новак / Twitter)

Каталин Новак планирует посетить Украину (Фото:Каталин Новак / Twitter)

Президент Венгрии Каталин Новак приняла приглашение украинского правительства и примет участие в предстоящем заседании Крымской платформы 23 августа в Киеве. Также она планирует посетить Закарпатье.

Об этом сообщает венгерский новостной портал Телекс, ссылаясь на информацию, полученную в дирекции коммуникаций президентского дворца.

Отмечается, что глава венгерского государства может еще раз лично встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В президентском дворце добавили, что Новак перед поездкой в Киев посетит Закарпатскую область, где вместе с этническими венграми, которые там проживают, примет 20 августа участие в празднике короля Святого Стефана.

В прошлом году Венгрию на саммите Крымской платформы представлял министр иностранных дел Петер Сийярто.

Издание отмечает, что с тех пор «несколько вещей осложнили дипломатические отношения Венгрии и Украины». В частности президент Новак с марта так и не подписала декларацию, которая позволила бы начать работу новому послу Украины в Венгрии Федору Шандору.

Венгерские СМИ пишут, что президент откладывает принятие грамот нового украинского посла, поскольку уже несколько месяцев якобы не может связаться с Зеленским.

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В ноябре прошлого года Каталин Новак и Владимир Зеленский встречались в Киеве, когда венгерский президент впервые после начала полномасштабного вторжения России находилась с визитом в Украине.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Венгрия Киев Закарпатье Закарпатская область Виктор Орбан Владимир Зеленский Украина-Венгрия Крымская платформа Война России против Украины

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