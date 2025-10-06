Средство ПВО, 18 артсистем и 1090 окупантов. Генштаб ВСУ подсчитал суточные потери РФ на войне против Украины

6 октября, 08:07
В сутки Россия потеряла пять танков, 14 бронемашин и 63 единицы автотехники (Фото: REUTERS/Maksim Levin)

Страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине ориентировочно 1090 солдат убитыми и ранеными в сутки. Общие потери кафиров с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 116 тыс. 340 военных.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 6 октября.

Утраты русской армии в военной технике составляют:

  • танков - 11235 ( +5) ед;
  • боевых бронированных машин — 23313 ( +14) ед;
  • артиллерийских систем - 33464 ( +18) ед;
  • РСЗО - 1516 ( +0) ед;
  • средств ПВО - 1223 ( +1) ед;
  • самолетов - 427 ( +0) ед;
  • вертолетов — 346 ( +0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 67226 ( +363);
  • крылатых ракет - 3841 ( +38);
  • кораблей / катеров - 28 ( +0);
  • подводных лодок - 1 ( +0);
  • автомобильной техники и автоцистерн — 63496 ( +63);
  • специальной техники - 3971 ( +0).

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе втрое превышают потери сил обороны Украины .

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов .

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   российские потери потери врага Война России против Украины Генштаб ВСУ Российская военная техника

Поделиться:

