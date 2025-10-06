Средство ПВО, 18 артсистем и 1090 окупантов. Генштаб ВСУ подсчитал суточные потери РФ на войне против Украины

В сутки Россия потеряла пять танков, 14 бронемашин и 63 единицы автотехники (Фото: REUTERS/Maksim Levin)

Страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине ориентировочно 1090 солдат убитыми и ранеными в сутки. Общие потери кафиров с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 116 тыс. 340 военных.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 6 октября.

Утраты русской армии в военной технике составляют:

танков - 11235 ( +5) ед;

+5) ед; боевых бронированных машин — 23313 ( +14) ед;

+14) ед; артиллерийских систем - 33464 ( +18) ед;

+18) ед; РСЗО - 1516 ( +0) ед;

+0) ед; средств ПВО - 1223 ( +1) ед;

+1) ед; самолетов - 427 ( +0) ед;

+0) ед; вертолетов — 346 ( +0);

+0); БПЛА оперативно-тактического уровня - 67226 ( +363);

+363); крылатых ракет - 3841 ( +38);

+38); кораблей / катеров - 28 ( +0);

+0); подводных лодок - 1 ( +0);

+0); автомобильной техники и автоцистерн — 63496 ( +63);

+63); специальной техники - 3971 ( +0).

Реклама

Инфографика: Генеральный штаб ВСУ

12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе втрое превышают потери сил обороны Украины .

16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов .