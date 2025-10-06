Средство ПВО, 18 артсистем и 1090 окупантов. Генштаб ВСУ подсчитал суточные потери РФ на войне против Украины
В сутки Россия потеряла пять танков, 14 бронемашин и 63 единицы автотехники (Фото: REUTERS/Maksim Levin)
Страна-агрессор Россия потеряла на войне в Украине ориентировочно 1090 солдат убитыми и ранеными в сутки. Общие потери кафиров с начала полномасштабного вторжения достигли 1 млн 116 тыс. 340 военных.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в понедельник, 6 октября.
Утраты русской армии в военной технике составляют:
- танков - 11235 ( +5) ед;
- боевых бронированных машин — 23313 ( +14) ед;
- артиллерийских систем - 33464 ( +18) ед;
- РСЗО - 1516 ( +0) ед;
- средств ПВО - 1223 ( +1) ед;
- самолетов - 427 ( +0) ед;
- вертолетов — 346 ( +0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 67226 ( +363);
- крылатых ракет - 3841 ( +38);
- кораблей / катеров - 28 ( +0);
- подводных лодок - 1 ( +0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 63496 ( +63);
- специальной техники - 3971 ( +0).
12 августа президент Владимир Зеленский сказал, что общие потери российской армии в живой силе втрое превышают потери сил обороны Украины .
16 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с начала 2025 года украинские военные ликвидировали более 300 тысяч российских оккупантов .