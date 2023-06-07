Эвакуация из Херсонщины. Алгоритм действий для граждан, выезжающих из подтопленных территорий

7 июня, 14:13
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Каховская ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

Каховская ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)

В Херсонской области продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС. Полицейские вместе со спасателями ГСЧС помогают гражданам эвакуироваться в безопасные места.

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В ГСЧС рассказали, как вести себя во время эвакуации.

Как подготовиться к эвакуации:

— соберите тревожный чемодан;

— выключите электричество и газ;

— закройте окна и двери;

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— перенесите важные вещи на верхние этажи;

— позаботьтесь о близких, соседях и животных;

— ожидайте спасателей на возвышении.

Как действовать, если выезжаете самостоятельно

Планируйте маршрут с учетом рекомендаций властей и спасателей. Не рискуйте ехать по затопленным дорогам.

Если ехать дальше невозможно — выходите из машины, найдите безопасное место на возвышении и вызовите спасателей.

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Как действовать, если вы оказались в воде:

— сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь;

— по возможности найдите предметы, на которые можно подняться или за которые можно уцепиться и дождаться помощи;

— не подплывайте к электрическим столбам, они могут быть под напряжением.

Как действовать, если видите человека в воде:

— найдите предметы, которыми можно помочь (веревка, палка);

— не заходите в воду, если там очень сильное течение (оно может сбить вас с ног);

— при необходимости окажите первую домедицинскую помощь, сообщите спасателям и ждите их на возвышении.

Алгоритм действий для граждан, выезжающих с подтопленных территорий (Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Алгоритм действий для граждан, выезжающих с подтопленных территорий / Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA
Редактор: Святослав Василик

Теги:   Эвакуация Херсонская область Подтопление Каховская ГЭС

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