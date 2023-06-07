Эвакуация из Херсонщины. Алгоритм действий для граждан, выезжающих из подтопленных территорий
Каховская ГЭС (Фото:Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS)
В Херсонской области продолжается ликвидация последствий подрыва Каховской ГЭС. Полицейские вместе со спасателями ГСЧС помогают гражданам эвакуироваться в безопасные места.
В ГСЧС рассказали, как вести себя во время эвакуации.
Как подготовиться к эвакуации:
— соберите тревожный чемодан;
— выключите электричество и газ;
— закройте окна и двери;
— перенесите важные вещи на верхние этажи;
— позаботьтесь о близких, соседях и животных;
— ожидайте спасателей на возвышении.
Как действовать, если выезжаете самостоятельно
Планируйте маршрут с учетом рекомендаций властей и спасателей. Не рискуйте ехать по затопленным дорогам.
Если ехать дальше невозможно — выходите из машины, найдите безопасное место на возвышении и вызовите спасателей.
Как действовать, если вы оказались в воде:
— сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь;
— по возможности найдите предметы, на которые можно подняться или за которые можно уцепиться и дождаться помощи;
— не подплывайте к электрическим столбам, они могут быть под напряжением.
Как действовать, если видите человека в воде:
— найдите предметы, которыми можно помочь (веревка, палка);
— не заходите в воду, если там очень сильное течение (оно может сбить вас с ног);
— при необходимости окажите первую домедицинскую помощь, сообщите спасателям и ждите их на возвышении.