Дома уносит течением. Как выглядят села и города в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС — фото, видео 6 июня, 13:21 Дом культуры в центре Новой Каховки (Фото:Новая Каховка/Новости/Телеграм)

Российские войска в ночь на вторник, 6 июня, взорвали Каховскую ГЭС. Затопление грозит городам и поселкам ниже по Днепру, включая часть Херсона — всего это 80 населенных пунктов.



Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации жителей из опасных районов — на правом берегу в критической зоне 16 тысяч человек.

В Укргидроэнерго заявили, что станция полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В то же время, по словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена, есть существенные повреждения.

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Президент Владимир Зеленский после экстренного заседания СНБО сообщил, что там согласовали комплекс международных мер и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за теракт на Каховской ГЭС. Он поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые брали ее из Каховского водохранилища.



В Энергоатоме заявили, что сейчас ситуация на оккупированной Запорожской АЭС контролируемая, хотя подрыв и может иметь для нее негативные последствия. В Главном управлении разведки говорят, что теракт усиливает угрозу ядерной катастрофы



NV собрал фото последствий российского теракта на Каховской ГЭС.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко опубликовал фото из областного центра. В Херсоне уже затоплены районы Гидропарк и Нефтегавань. Из района Остров продолжается эвакуация.

Фото: Роман Мрочко/Telegram

Фото: Роман Мрочко/Telegram

Фото: Роман Мрочко/Telegram

Фото: Роман Мрочко/Telegram

Издание МОСТ публикует кадры с набережной Арестанка, которая в Парке Славы в Херсоне.

Так выглядит правый берег Херсонскойобласти возле села Одрадокаменка.

Фото: Соцсети via МОСТ

Фото: Соцсети via МОСТ

Центр Новой Каховки, где расположен Дом культуры, оказался под водой. На видео, которые распространяют в соцсети, видно, как там плавают лебеди.

Также публикуют кадры, где течение сносит дом.



Фото: Новая Каховка/Новости/Telegram

Агентство Reuters публикует скриншоты видео, на которых видны последствия подрыва гидроэлектростанции.

Фото: Screen grab take from a video obtained by Reuters/via REUTERS

Фото: Screen grab take from a video obtained by Reuters/via REUTERS

Фото: Screen grab take from a video obtained by Reuters/via REUTERS

Фото: Screen grab take from a video obtained by Reuters/via REUTERS

Фото: Screen grab take from a video obtained by Reuters/via REUTERS