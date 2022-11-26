Программы обучения для украинских военных в Эстонии будут продолжаться — Резников 26 ноября, 19:54 Министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Министр обороны Алексей Резников в субботу, 26 ноября, провел телеконференцию со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром и поблагодарил страну за поддержку Украины. Стороны обсудили тренировку украинских защитников в Эстонии.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Провели содержательную телеконференцию с эстонским коллегой Ханно Певкуром во время посещения им наших бойцов на тренировочной базе в Эстонии. Воспользовавшись случаем, я поздравил наших воинов, которые вскоре заканчивают курс и возвращаются в зону боевых действий», — написал Резников.

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Министр также отметил, что тренировочные программы для бойцов ВСУ в Эстонии будут продолжены.

В октябре сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что ее страна передаст ВСУ зимнее снаряжение, экипировку и боеприпасы.

Каллас призвала западных партнеров ускорить передачу помощи ВСУ, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Она подчеркнула, что это путь к миру.