Программы обучения для украинских военных в Эстонии будут продолжаться — Резников

26 ноября, 19:54
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Министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Министр обороны Украины Алексей Резников провел разговор с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром (Фото:Алексей Резников/Twitter)

Министр обороны Алексей Резников в субботу, 26 ноября, провел телеконференцию со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром и поблагодарил страну за поддержку Украины. Стороны обсудили тренировку украинских защитников в Эстонии.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Провели содержательную телеконференцию с эстонским коллегой Ханно Певкуром во время посещения им наших бойцов на тренировочной базе в Эстонии. Воспользовавшись случаем, я поздравил наших воинов, которые вскоре заканчивают курс и возвращаются в зону боевых действий», — написал Резников.

Видео дня

Министр также отметил, что тренировочные программы для бойцов ВСУ в Эстонии будут продолжены.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1596527050361298944

В октябре сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что ее страна передаст ВСУ зимнее снаряжение, экипировку и боеприпасы.

Каллас призвала западных партнеров ускорить передачу помощи ВСУ, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Она подчеркнула, что это путь к миру.

https://www.youtube.com/embed/Xm2Y3yY2eZo
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Помощь Минобороны Украины Военные учения Украинские военные Эстония Алексей Резников Война России против Украины

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