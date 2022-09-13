Люди — превыше всего. Эстония передала Украине современный мобильный госпиталь 13 сентября, 17:35 Ханно Певкур и Алексей Резников (Фото:Алексей Резников / Telegram)

Во вторник, 13 сентября, министр обороны Эстонии Ханно Певкур находится с визитом в Киеве. Он уже встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.

Об этом сообщил Резников на своей странице в Twitter.

Эстония предоставила украинским военнослужащим современный мобильный госпиталь.

«Эстония всегда ставила людей превыше всего. Это то, что они сейчас делают — поставляют украинской армии современный мобильный госпиталь, который будет спасать жизни наших военных и гражданских. Спасибо, друзья!» — написал он.

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9 сентября Эстония передала Украине беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS.

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