В Украину прибыли эстонские беспилотные бронетранспортеры THeMIS

9 сентября, 19:09
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THeMIS пятого поколения (иллюстративное фото) (Фото:Milrem Robotics)

THeMIS пятого поколения (иллюстративное фото) (Фото:Milrem Robotics)

Эстония передала Украине беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS. Это подтвердил эстонский посол в Украине Каймо Кууск в Facebook.

Дипломат опубликовал фото с медиками батальона Госпитальеры, которые проводили учения с использованием бронетранспортера на полигоне под Киевом.

https://www.facebook.com/kaimo.kuusk/posts/pfbid0eb4gQxfTx4Rycy4MyZrxFbX9nZ47n9vgKvqa4kYGovaksLHgQLoc6pu2rsGLjkZpl

Как пишет Delfi, THeMIS производства эстонского оборонного предприятия Milrem Robotics может использоваться как для транспортировки боеприпасов, так и для эвакуации раненых. Машина может развивать скорость до 20 км/час и перевозить до 750 килограммов, ее стоимость — от 300 тысяч евро. THeMIS стоит на вооружении 11 стран, среди которых США, Великобритания и Германия. Производитель представляет бронетранспортер как машину, предназначенную для сокращения численности войск на поле боя.

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Delfi сообщает, что в августе пятый президент Петр Порошенко посетил Эстонию и подписал контракт с производителем на покупку THeMIS.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Военная помощь Поставки оружия Эстония Поддержка Украины Война России против Украины

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