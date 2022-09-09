В Украину прибыли эстонские беспилотные бронетранспортеры THeMIS 9 сентября, 19:09 THeMIS пятого поколения (иллюстративное фото) (Фото:Milrem Robotics)

Эстония передала Украине беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS. Это подтвердил эстонский посол в Украине Каймо Кууск в Facebook.

Дипломат опубликовал фото с медиками батальона Госпитальеры, которые проводили учения с использованием бронетранспортера на полигоне под Киевом.



Как пишет Delfi, THeMIS производства эстонского оборонного предприятия Milrem Robotics может использоваться как для транспортировки боеприпасов, так и для эвакуации раненых. Машина может развивать скорость до 20 км/час и перевозить до 750 килограммов, ее стоимость — от 300 тысяч евро. THeMIS стоит на вооружении 11 стран, среди которых США, Великобритания и Германия. Производитель представляет бронетранспортер как машину, предназначенную для сокращения численности войск на поле боя.



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Delfi сообщает, что в августе пятый президент Петр Порошенко посетил Эстонию и подписал контракт с производителем на покупку THeMIS.

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