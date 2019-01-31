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Епифаний прокомментировал вопрос о статусе патриархии для ПЦУ

Вчера, 16:39
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Цей матеріал також доступний українською

Пресс-служба АП

Епифаний: Патриархия ПЦУ - вопрос будущего

Говорить о получении статуса патриархии для Православной церкви Украины пока рано, заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

"Я считаю, что рано говорить. Мы делаем только первые шаги в нашем становлении. И давайте не говорить о таких необъятных вещах. Да, в будущем мы не отбрасываем. И мы будем идти этим путем, но нам надо сейчас утвердиться", - сказал он в интервью программы Kishkina.

По словам Епифания, предоставление патриархии ПЦУ - это вопрос будущего. Он добавил, что сначала ПЦУ должны признать другие церкви.

"Если мы с первого дня будем ставить для себя такие необъятные задачи, мы не сможем выполнить то, что мы должны выполнять сегодня", - подчеркнул митрополит.

Он также уточнил, что все православные церкви, которым предоставляли автокефалию, получали начальный статус – митрополию.

Ранее экзарх Вселенского патриарха в Украине архиепископ Даниил Памфильский заявил, что новосозданная Православная церковь Украины имеет все возможности и предпосылки, чтобы приобрести статус патриархата.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Украинская православная церковь. Ее возглавил митрополит Епифаний.

В Объединительном соборе участвовали два представителя УПЦ МП: митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко). Позже они объявили о переходе своих храмов в ПЦУ. Их примеру последовали храмы в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Луганской, Черкасской и других областях.

Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал Томос об автокефалии УПЦ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.

Теги:   ПЦУ Митрополит Епифаний

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