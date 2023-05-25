Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: экс-полицейский получил четыре года тюрьмы, двух фигурантов оправдали 25 мая, 09:41 Кирилл Тлявов (Фото:Татьяна Тлявова / Facebook)

Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд объявил приговор по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в четверг, 25 мая. Виновный в преступлении бывший полицейский Иван Приходько получил четыре года тюрьмы.

Об этом сообщает Суспільне и Бабель.

Суд признал Приходько виновным по статье 263 УКУ и приговорил к трем годам тюрьмы. Также он был признан виновным по статье 119 УКУ (убийство по неосторожности) — за это он получил четыре года тюрьмы.



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Общий срок заключения рассчитывают по самому тяжкому преступлению, поэтому Приходько проведет за решеткой четыре года. Кроме того, он должен выплатить 800 тысяч гривен морального ущерба родителям погибшего мальчика. Как пишет Бабель, иск на компенсацию для бабушки суд отклонил.



Другого правоохранителю Владимира Петровца за хранение патронов приговорили к четырем годам заключения, но заменили на условный срок на два года.



Еще двоих фигурантов дела — Дмитрия Кривошея и сына Петровца, который на момент преступления был несовершеннолетним, — суд оправдал.

31 мая 2019 в Киевской области пятилетний Кирилл Тлявов попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня он скончался в больнице.

По данным следствия, четверо мужчин ради развлечения стреляли из огнестрельного оружия. Одна пуля попала во двор, где играл Тлявов — ребенок получил смертельное ранение.

К инциденту причастны четыре человека — двое уже бывших сотрудников полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ. Полицейские находились вне службы и были пьяны.