Дело Тлявова. Суд огласит приговор 25 мая 8 мая, 18:40 Кирилл Тлявов (Фото:Татьяна Тлявова / Facebook)

В понедельник, 8 мая, по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова завершились двухдневные судебные дебаты. Суд 25 мая по делу, рассматриваемому почти четыре года, объявит приговор.

Об этом сообщает Суспільне.

Во время дебатов все пятеро защитников настаивали, что вина их обвиняемых недоказана, а следствие и прокуроры допустили многие ошибки.

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Более двух часов адвокат обвиняемого в убийстве по неосторожности Ивана Приходько, Виктор Чевгуз убеждал суд в якобы незаконных мерах, квалификации дела, «подброшенных доказательствах» и нарушениях в ходе следственных экспериментов. Также Чевгуз указал на противоречия двух экспертиз и исчезновения восьми патронов, найденных в доме Приходько — из-за патронов более двух лет в ДБР открыто производство.

«Следователи и прокуроры за четыре года так и не смогли доказать ни совершение именно Приходько рокового выстрела, ни других фактов совершения им преступления. Прошу суд оправдать Ивана Приходько по основаниям недоказания его вины», — отметил Чевгуз.

Защитники Дмитрия Кривошея, Владимира Петровца и несовершеннолетнего на момент преступления сына Петровца также попросили суд оправдать тех за «отсутствием в их действиях состава преступления». Кривошея и Петровца-младшего обвиняют в хулиганстве и незаконном обращении с оружием.

Как считает следствие, именно Владимиру Петровцу принадлежало незарегистрированное оружие и патроны, которые он предоставил для стрельбы.

После дебатов обвиняемым предоставили «последнее слово». Иван Приходько, которому следствие инкриминирует убийство, свою вину опроверг.

«Я готов отвечать за свои поступки. Приношу свои искренние соболезнования семье, это большая потеря. Когда это случилось (ранение Кирилла — ред.), мы за свой счет вызвали реанимобиль из Киева, давали деньги на захоронение. Это не смягчающее обстоятельство? И если сзади меня сидят мужики, а не тряпки (кивает на Дмитрия Кривошея и Владимира Петровца — ред.), то они должны ответить за свои действия. Я очень надеюсь на справедливый приговор», — сказал Приходько.

Петровец заявил, что сожалеет родственникам погибшего мальчика.

«Я откровенно сочувствую родным погибшего Кирилла. Я не знаю кто владелец оружия из которого ранили Кирилла. Мне неизвестно кто оставил ружье и патроны рядом с моим домом. Я не считаю, что делал что-то противозаконное и должен отсидеть в тюрьме шесть лет», — сказал Петровец.

Об оправдании у суда попросили другие обвиняемые. Право последней реплики предоставили бабушке Кирилла:

«За четыре года я не увидела ни раскаяния, ни признания вины. Из того, что я услышала — никто не виноват, никто ничего не делал, все святые ангелы. Но ангел (погибший Кирилл Тлявов — ред.) сгнил за четыре года в земле. Я прошу суд справедливого наказания», — сказала Тлявова.

Суд отправился в совещательную комнату. Приговор по делу должен быть оглашен 25 мая.

31 мая 2019 в Киевской области пятилетний Кирилл Тлявов попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня он скончался в больнице.

По данным следствия, четверо мужчин ради развлечения стреляли из огнестрельного оружия, в результате чего ребенок получил смертельное ранение.

К инциденту причастны четыре человека — двое уже бывших сотрудников полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ. Полицейские находились вне службы и были пьяны.