Соцсети: Водители маршрутки и троллейбуса гоняли по улицам Киева, а потом устроили драку - видео
В четверг, 16
мая, в Киеве вспыхнул конфликт между водителями маршрутки №476 и троллейбуса
№24.
Как передает Киев
Оперативный, инцидент произошел возле станции метро Минская.
При этом
отмечается, что драке на остановке предшествовали гонки водителей по улицам
города.
"Кто-то
кого-то "подрезал" и начались гонки по городу с пассажирами в салоне",
- рассказали очевидцы.
После этого
мужчины вышли на остановке и устроили потасовку, разнимать которую пришлось
случайным свидетелям.
Кто именно начал
конфликт, не известно, однако, по мнению пользователей, ответственность за
происшествие несут оба водителя.