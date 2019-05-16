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Соцсети: Водители маршрутки и троллейбуса гоняли по улицам Киева, а потом устроили драку - видео

Сегодня, 13:41
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Соцсети: Водители маршрутки и троллейбуса гоняли по улицам Киева, а потом устроили драку - видео - фото

Скриншот с видео Киев Оперативный

Потасовку пришлось разнимать пассажирам

В четверг, 16 мая, в Киеве вспыхнул конфликт между водителями маршрутки №476 и троллейбуса №24.

Как передает Киев Оперативный, инцидент произошел возле станции метро Минская.

При этом отмечается, что драке на остановке предшествовали гонки водителей по улицам города.

"Кто-то кого-то "подрезал" и начались гонки по городу с пассажирами в салоне", - рассказали очевидцы.

После этого мужчины вышли на остановке и устроили потасовку, разнимать которую пришлось случайным свидетелям.

Кто именно начал конфликт, не известно, однако, по мнению пользователей, ответственность за происшествие несут оба водителя.

Теги:   Видео Драка Киев Общественный транспорт Троллейбус Маршрутка

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