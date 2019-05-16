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В Киеве водитель автобуса разогнал торговцев, "оккупировавших" остановку - видео

Сегодня, 11:17
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В Киеве водитель автобуса разогнал торговцев, "оккупировавших" остановку - видео - фото

Скриншот с видео Киев Оперативный

Стихийная торговля заблокировала доступ пассажирам к общественному транспорту

Водитель одного из столичных автобусных маршрутов самостоятельно ликвидировал стихийную торговлю на остановке общественного транспорта.

Соответствующее видео, снятое очевидцем, было опубликовано в сообществе Киев Оперативный.

Как сообщается, инцидент произошел на остановке в районе железнодорожного вокзала Дарница.

"Водителю автобуса надоело, что торгаши постоянно оккупируют остановку. Решил бороться самостоятельно и выбросил все", - говорится в сообщении.

Теги:   Видео Стихийная торговля Общественный транспорт Остановка Киев

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