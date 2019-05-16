В Киеве водитель автобуса разогнал торговцев, "оккупировавших" остановку - видео
Сегодня, 11:17
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Водитель одного
из столичных автобусных маршрутов самостоятельно ликвидировал стихийную
торговлю на остановке общественного транспорта.
Соответствующее
видео, снятое очевидцем, было опубликовано в сообществе Киев Оперативный.
Как сообщается,
инцидент произошел на остановке в районе железнодорожного вокзала Дарница.
"Водителю
автобуса надоело, что торгаши постоянно оккупируют остановку. Решил бороться
самостоятельно и выбросил все", - говорится в сообщении.