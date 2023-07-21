Экс-нардеп Микитась вышел из СИЗО и отпросился покинуть Киев 21 июля, 23:57 Максим Микитась (Фото:Максим Микитась / Facebook)

Экс-нардеп Максим Микитась вышел из СИЗО, сообщает Центр противодействия коррупции.

Как говорится в сообщении, сегодня в Высшем антикоррупционном суде состоялось очередное заседание по делу экс-нардепа Максима Микитася по поводу вероятного предложения взятки мэру Днепра.

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«Мы обратили внимание, что на заседании не было работников конвоя. По нашим данным, Микитась вышел из СИЗО еще несколько дней назад, деньги внесли в минувшие выходные», — сообщили в ЦПК.

Кто именно внес залог — неизвестно, однако раньше его адвокаты заявляли, что у Микитася нет 3 миллионов гривен.

11 июля ВАКС продлил Микитасю содержание под стражей до 8 сентября, однако уменьшил залог с 40 до 20 млн грн. Решение приняли судьи ВАКС Воронько, Бицюк и Михайленко.

18 октября в НАБУ и САП сообщили, что задержали Микитася по подозрению во взяточничестве (ч. 4 ст. 369 УК Украины). По данным САП, в октябре 2022 года экс-нардеп предложил мэру Днепра Борису Филатову 22 млн евро за то, чтобы Европейский банк реконструкции и развития заключил с подконтрольными экс-нардепу компаниями контракт на строительство метро в Днепре вне конкурса. В пресс-службе НАБУ заявили, что это одна из рекордных сумм предлагаемой взятки.

Микитась также является обвиняемым в другом деле по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии, которое сейчас слушают в суде.