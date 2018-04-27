Экс-нардеп Крючков ожидает экстрадиции в немецкой тюрьме

Задержанный 14 апреля бывший украинский народный депутат Дмитрий Крючков сейчас находится под стражей в тюрьме Мюнхена в ожидании документов на экстрадицию.

О деталях задержания Крючкова сообщает DW со ссылкой на прокуратуру Мюнхена.

Крючков ехал из Германии в Австрию. Однако именно на этом участке границы Шенгенской зоны из-за наплыва беженцев действует усиленный пограничный контроль. Поскольку Крючков находился в международном розыске, его задержали немецкие правоохранители.

По данным издания, Крючков направлялся в австрийский Зальцбург. Однако вместо этого, немецкие правоохранители доставили украинца в суд пограничного городка Розенгайм для избрания меры пресечения. С тех пор он находится под стражей.

Немецкие правоохранители подали в Высший земельный суд Мюнхена запрос на арест до того, пока из Украины поступят документы на экстрадицию.

Крючков в 28 лет стал нардепом от БЮТ в 2006 году. Отличился тем, что за год своего депутатства не стал автором ни одного законопроекта, и не брал слово на заседаниях парламента. Стал одним из так называемых тушек, то есть тех, кто вышел из фракции БЮТ и вошел в "антикризисную" коалиции во главе с Виктором Януковичем.

Также известен как глава холдинга Энергосети. Отмечается, что в 2015 году областные энергокомпании, находящиеся в собственности государства, начали переуступать компании Крючкова право требования долгов со стороны промышленных предприятий. Именно за хищение 346 миллионов гривен Запорожьеоблэнерго его разыскивает Национальное антикоррупционное бюро Украины. В НАБУ считают Крючкова организатором схемы.

НАБУ подтвердило задержание Крючкова 24 апреля.