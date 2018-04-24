В Германии задержали бывшего украинского депутата

По версии НАБУ, Крючков является организатором схемы по присвоению 346 млн грн.

В Германии 14 апреля задержали бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова, фигуранта дела о хищении средств Запорожьеоблэнерго.

Об этом 24 апреля официально подтвердили в Национальном антикоррупционном бюро Украины в ответ на запрос программы Схемы (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Перший).

"14 апреля на территории Германии задержан председатель правления ЗАО ХК Энергосети, которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в ответе НАБУ.

В то же время НАБУ готовит пакет документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину. Документы на экстрадицию Крючкова передадут немецким правоохранителям в ближайшее время.

Напомним, еще в мая 2017 года Соломенский райсуд Киева принял решение взять под стражу экс-нардепа Дмитрия Крючкова.

Крючков является руководителем компании Энергосети (Энергомережа), был народным депутатом Украины в Верховной Раде 5-го созыва, находится в международном розыске.

Арест Крючкова инициировало НАБУ. Следователи определили роль Крючкова как ключевого фигуранта при заключении незаконных договоров между Запорожьеоблэнерго и его фирмой Энергосети. Речь идет о присвоении 346 млн гривен.

По версии следствия, Крючков является организатором схемы, при помощи которой ОАО Запорожьеоблэнерго и госпредприятие Энергорынок нанесли ущерб на общую сумму более 346 млн гривен.